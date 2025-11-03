Secciones
SociedadActualidad

Verano 2026: el accesorio que reemplaza al sombrero y conquista todos los looks

El piluso de lino se perfila así como el accesorio estrella del verano 2026, combinando frescura, estilo y funcionalidad en cada look.

Verano 2026: el accesorio que reemplaza al sombrero y conquista todos los looks Verano 2026: el accesorio que reemplaza al sombrero y conquista todos los looks
Hace 1 Hs

El verano 2026 trae consigo una propuesta de accesorios que promete destronar al clásico sombrero de mimbre: el piluso de lino. Este nuevo aliado del verano combina comodidad, estilo y practicidad, convirtiéndose en un imprescindible tanto para la playa como para la ciudad.

Por qué el piluso es el elegido del verano

El secreto de su éxito está en el material. El lino, fibra natural y ligera, permite que la cabeza respire, mantiene la frescura y asegura comodidad durante todo el día. Su ala flexible protege del sol sin resultar voluminosa ni incómoda, ideal para quienes buscan cuidado y practicidad en un solo accesorio.

En cuanto al diseño, el piluso es versátil: combina con trajes de baño, vestidos livianos, shorts o monos veraniegos. Su estilo simple y moderno permite llevarlo desde un look playero hasta un outfit urbano sin perder frescura ni elegancia.

Verano 2026: el accesorio que reemplaza al sombrero y conquista todos los looks

Cómo llevar el piluso este verano

En la playa: con trajes de baño neutros o estampados, logrando un look fresco y elegante.

En la ciudad: combinado con vestidos ligeros, shorts o monos, creando un estilo relajado y chic.

Complementos: sumale gafas de sol y sandalias minimalistas para un outfit completo y moderno.

Colores y tendencias 2026

Los tonos neutros, como beige, blanco y tierra, dominan esta temporada por su versatilidad. Para quienes buscan un toque diferente, los estampados sutiles como rayas o cuadros pequeños aportan personalidad sin perder sofisticación. Además, los pilusos de mayor tamaño ganan protagonismo, ofreciendo mayor protección solar y un toque trendy que se impone este verano.

El piluso de lino se perfila así como el accesorio estrella del verano 2026, combinando frescura, estilo y funcionalidad en cada look.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Querés dejar de usar el celular antes de dormir? este sencillo ajuste hará que no desees usarlo

¿Querés dejar de usar el celular antes de dormir? este sencillo ajuste hará que no desees usarlo

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse de una traición antes de que llegue noviembre

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse de una traición antes de que llegue noviembre

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por mes y por hora en noviembre

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por mes y por hora en noviembre

Feriados de noviembre: ¿cuándo será el último fin de semana XXL?

Feriados de noviembre: ¿cuándo será el último fin de semana XXL?

Airbag rompió el silencio y habló de dinero en El Picadero: las frases más inesperadas

Airbag rompió el silencio y habló de dinero en El Picadero: las frases más inesperadas

Lo más popular
Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
1

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
2

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
3

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
4

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?
5

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Emprendedores de Elevate: “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”
6

Emprendedores de "Elevate": “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Más Noticias
La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Emprendedores de Elevate: “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Emprendedores de "Elevate": “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios