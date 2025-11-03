Explotable explotador

Instrumento explotable, Santiago Caputo, El Neo Giacomini, es lo suficientemente astuto como para ser el más eficiente explotador. Entonces es de cuidado. De cuidarse.

Para un Gobierno de Consultores, como el que preside Javier Milei, el Panelista de Intratables, la comunicación es un valor altamente prioritario.

El consultor sabe manejar con destreza los distintos equipos, cuatro o cinco al mismo tiempo.

Puede pasar de las secretas operaciones destructoras de inteligencia a movilizar colecciones de infamias desde las tinieblas corporativas, como referencia de los tuiteros oficialistas que se esmeran, bajo su conducción, mientras aguardan la oportunidad de la figuración superior.

Mantiene atributos trascendentales durante las campañas.

Sabe de tácticas y suele atreverse a discutir audaces estrategias.

Pero infortunadamente se excede en las operaciones deportivas que lo hacen persistir en la asepsia del quirófano.

Opera con los que supuestamente están en el mismo bando.

Que es precisamente donde se concentran los verdaderos enemigos.

“Cuidado con los míos”.

“De los enemigos me ocupo solo”.

En general, Santiaguito se pasa de rosca. Con vueltas innecesarias en los torniquetes.