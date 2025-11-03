Secciones
Test de personalidad: cómo cruzás las manos revela tus debilidades y tu forma de amar

Elegí una de las opciones y conocé su sorprendente significado.

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. Un test de personalidad que es furor en las redes sociales.
Hace 2 Hs

Los test de personalidad están destinados a profundizar en la mente y a revelar datos de la forma de ser de quien lo realice y que seguramente desconocía. Hoy te presentamos un desafío que, según cómo cruces las manos, revelará increíbles datos sobre tus debilidades y tus relaciones amorosas.

Para hacer el test debes cruzar las manos -tal como aparece en la imagen- y mirar con atención cuál es el dedo pulgar que queda por debajo del otro: ¿el izquierdo o el derecho? Luego de esto, leé los resultados y comprobá si se amoldan a tu personalidad.

Elegí una opción, la que más te represente

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. Un test de personalidad que es furor en las redes sociales.

Los resultados del test de personalidad

- Si cruzas las manos y la derecha se encuentra encima representa que sos una persona muy empática, solidaria y especialista en dar consejos. Muchas personas te consideran inocente pero tus decisiones son totalmente planeadas y analizas cada paso que vas a dar, evitando que los impulsos te gobiernen.

En el amor sos muy expresivo y a pesar de que todos afirman que sos una persona que se enamora rápido, analizas mucho a la persona antes de entregar tu corazón. Al ser muy sociable, los celos de tu pareja pueden afectar a tu relación.

Tu debilidad es la susceptibilidad que te genera la opinión de los demás porque inconscientemente buscas la aprobación de todos. Los comentarios negativos te ahogan y no te dejan avanzar.

- En tanto, si pones la mano izquierda arriba, según el test sos alguien reservado, misterioso y un tanto serio cuando conoces a alguien nuevo. Seleccionas muy bien a tus amigos, y a pesar de que te acusen de testarudo te terminan tomando cariño.

En el amor te acusan de aburrido porque preferís un libro o una película clásica. Pero no te afecta y te gusta ser como sos, además en el amor sos una persona inteligente que sabe admirar las cosas buenas.

