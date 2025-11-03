Test de personalidad: cómo cruzás las manos revela tus debilidades y tu forma de amar

Los test de personalidad están destinados a profundizar en la mente y a revelar datos de la forma de ser de quien lo realice y que seguramente desconocía. Hoy te presentamos un desafío que, según cómo cruces las manos, revelará increíbles datos sobre tus debilidades y tus relaciones amorosas.
Para hacer el test debes cruzar las manos -tal como aparece en la imagen- y mirar con atención cuál es el dedo pulgar que queda por debajo del otro: ¿el izquierdo o el derecho? Luego de esto, leé los resultados y comprobá si se amoldan a tu personalidad.
Elegí una opción, la que más te represente
Los resultados del test de personalidad
- Si cruzas las manos y la derecha se encuentra encima representa que sos una persona muy empática, solidaria y especialista en dar consejos. Muchas personas te consideran inocente pero tus decisiones son totalmente planeadas y analizas cada paso que vas a dar, evitando que los impulsos te gobiernen.
En el amor sos muy expresivo y a pesar de que todos afirman que sos una persona que se enamora rápido, analizas mucho a la persona antes de entregar tu corazón. Al ser muy sociable, los celos de tu pareja pueden afectar a tu relación.
Tu debilidad es la susceptibilidad que te genera la opinión de los demás porque inconscientemente buscas la aprobación de todos. Los comentarios negativos te ahogan y no te dejan avanzar.
- En tanto, si pones la mano izquierda arriba, según el test sos alguien reservado, misterioso y un tanto serio cuando conoces a alguien nuevo. Seleccionas muy bien a tus amigos, y a pesar de que te acusen de testarudo te terminan tomando cariño.
En el amor te acusan de aburrido porque preferís un libro o una película clásica. Pero no te afecta y te gusta ser como sos, además en el amor sos una persona inteligente que sabe admirar las cosas buenas.