Agenda de TV de lunes: debuta la Selección Sub-17 y se cierra la fecha en el Clausura

Central Córdoba-Racing y Belgrano-Tigre se enfrentarán por la Liga Profesional.

VOLVER A ILUSIONAR. Racing viene de quedar afuera de la final de la Libertadores y necesita un triunfo para regresar a la zona de clasificación del Clausura. VOLVER A ILUSIONAR. Racing viene de quedar afuera de la final de la Libertadores y necesita un triunfo para regresar a la zona de clasificación del Clausura. FOTO TOMADA DE X.COM/RACINGCLUB
Hace 1 Hs

Mundial Sub-17

9.30: Costa Rica-Emiratos Árabes (DSports+)

9.30: Sudáfrica-Bolivia (DSports)

10: Senegal-Croacia (DSports)

10.30: Japón-Marruecos (DSports+)

11.45: Argentina-Bélgica (DSports)

12.15: Nueva Caledonia-Portugal (DSports)

12.45: Qatar-Italia (DSports+)

12.45: Túnez-Fiji (DSports)

WTA Finals Riyadh

11: Día #3 (ESPN 3)

Serie A de Italia

14.30: Sassuolo-Genoa (Disney+)

16.30: Lazio-Cagliari (ESPN 3)

Abierto Argentino de Polo

16.25: Ellerstina Indios Chapaleufú-La Dolfina II (Disney+)

Liga Profesional Argentina

16.45: Platense-Sarmiento (TNT Sports)

16.45: Defensa y Justicia-Huracán (ESPN Premium)

19: Central Córdoba-Racing (TNT Sports)

21.15: Belgrano-Tigre (ESPN Premium)

21.15: Banfield-Lanús (TNT Sports)

Premier League

17: Sunderland-Everton (ESPN 2)

Liga de España

17: Oviedo-Osasuna (DSports 2)

NFL (Fútbol Americano)

22: Dallas Cowboys-Arizona Cardinals (ESPN 3)

