Agenda de TV de lunes: debuta la Selección Sub-17 y se cierra la fecha en el Clausura

Mundial Sub-17
9.30: Costa Rica-Emiratos Árabes (DSports+)
9.30: Sudáfrica-Bolivia (DSports)
10: Senegal-Croacia (DSports)
10.30: Japón-Marruecos (DSports+)
11.45: Argentina-Bélgica (DSports)
12.15: Nueva Caledonia-Portugal (DSports)
12.45: Qatar-Italia (DSports+)
12.45: Túnez-Fiji (DSports)
WTA Finals Riyadh
11: Día #3 (ESPN 3)
Serie A de Italia
14.30: Sassuolo-Genoa (Disney+)
16.30: Lazio-Cagliari (ESPN 3)
Abierto Argentino de Polo
16.25: Ellerstina Indios Chapaleufú-La Dolfina II (Disney+)
Liga Profesional Argentina
16.45: Platense-Sarmiento (TNT Sports)
16.45: Defensa y Justicia-Huracán (ESPN Premium)
19: Central Córdoba-Racing (TNT Sports)
21.15: Belgrano-Tigre (ESPN Premium)
21.15: Banfield-Lanús (TNT Sports)
Premier League
17: Sunderland-Everton (ESPN 2)
Liga de España
17: Oviedo-Osasuna (DSports 2)
NFL (Fútbol Americano)
22: Dallas Cowboys-Arizona Cardinals (ESPN 3)