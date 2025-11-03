Ataque a puñaladas en un tren de Cambridge: “Había sangre por todos lados, algunos intentaban esconderse en el baño”

El Reino Unido se vio sacudido este fin de semana por un violento ataque a puñaladas a bordo de un tren que se dirigía hacia Cambridge, dejando diez heridos, nueve de ellos en estado grave. El hecho ocurrió el sábado por la mañana cuando la formación, que partió desde Doncaster rumbo a King’s Cross (Londres), se detuvo en la estación de Huntingdon, donde comenzó el caos.