Ataque a puñaladas en un tren de Cambridge: “Había sangre por todos lados, algunos intentaban esconderse en el baño”

El Reino Unido se vio sacudido este fin de semana por un violento ataque a puñaladas a bordo de un tren que se dirigía hacia Cambridge, dejando diez heridos, nueve de ellos en estado grave. El hecho ocurrió el sábado por la mañana cuando la formación, que partió desde Doncaster rumbo a King’s Cross (Londres), se detuvo en la estación de Huntingdon, donde comenzó el caos.
“Había sangre por todos lados, algunos intentaban esconderse en los baños”, relató un pasajero a medios británicos. “Alguien gritó ‘¡tiene un cuchillo!’ y todos empezaron a correr sin entender qué pasaba”.
Horror en el tren y una investigación en marcha
De acuerdo con la Policía de Transporte Británica, agentes subieron al tren pocos minutos después del ataque y detuvieron a dos personas, que actualmente permanecen bajo custodia. Sin embargo, aún no se ha confirmado si los arrestados son efectivamente los autores del crimen o simples sospechosos.
Las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas, desde un posible ataque terrorista o de odio racial, hasta un acto aislado de violencia. “Estamos llevando a cabo investigaciones urgentes para determinar qué sucedió, y puede pasar algún tiempo antes de que podamos confirmar nada”, explicó el comisario Chris Casey.
El ministro de Defensa, John Healy, señaló en declaraciones a Sky News que “las primeras conclusiones indican que se trata de un ataque aislado”. Por su parte, el primer ministro Keir Starmer calificó el hecho de “espantoso” y envió su apoyo a las víctimas y sus familias.
Testimonios del horror
El tren permanecía inmovilizado el domingo mientras equipos forenses trabajaban en la escena. El director general de la compañía London North Eastern Railway (LNER), David Horne, se declaró “profundamente conmocionado” por lo ocurrido y pidió a los usuarios evitar viajar durante las próximas horas debido a las interrupciones en el servicio.
Testigos citados por The Times relataron escenas de pánico:
“Vi a un hombre armado con un cuchillo grande y a pasajeros desesperados corriendo e intentando esconderse en los baños”.
“Había sangre por todas partes”, resumió otro pasajero.
Crece la preocupación por los ataques con armas blancas
El Reino Unido ha registrado en los últimos años un aumento sostenido de los delitos con armas blancas, especialmente en Inglaterra y Gales, donde estos hechos se han incrementado de forma constante desde 2011. Pese a los estrictos controles de armas, el premier Starmer ha calificado la situación como una “crisis nacional”.
La Policía Antiterrorista continúa colaborando con las autoridades locales para esclarecer el caso, mientras el país entero permanece a la espera de los resultados de la investigación y de la identidad de los detenidos.