Secciones
SociedadEducación

El primer adiós: lo que pasa cuando un bebé empieza el jardín maternal

Se trata de un acto de amor y confianza: maestras y familias tucumanas relatan cómo acompañar ese primer gran cambio. Parte 2.

ADAPTACIÓN. En los maternales, los niños deben cambiar su rutina y las maestras ayudan a la transición. ADAPTACIÓN. En los maternales, los niños deben cambiar su rutina y las maestras ayudan a la transición.
María del Carmen Garzón
Por María del Carmen Garzón Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánTafí Viejo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Debate sobre habitat: “Se ven diferencias brutales en distancias muy cortas”

Debate sobre habitat: “Se ven diferencias brutales en distancias muy cortas”

Presupuesto 2026: aunque aumentan las partidas, la inversión en Educación será la más baja en una década

Presupuesto 2026: aunque aumentan las partidas, la inversión en Educación será la más baja en una década

Lo más popular
Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
1

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
2

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
3

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
4

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?
5

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Emprendedores de Elevate: “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”
6

Emprendedores de "Elevate": “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Más Noticias
La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Emprendedores de Elevate: “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Emprendedores de "Elevate": “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Se disipó el riesgo político y el Banco Central va por más reservas

Se disipó el riesgo político y el Banco Central va por más reservas

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Comentarios