Cuando la educación empieza antes del jardín: quién cuida a quienes cuidan

A veces, explica, el problema no es desinterés sino desconocimiento: hay familias que buscan el precio más bajo, sin saber lo que queda afuera de esa ecuación. Lo dice sin juzgar, como quien comprende el contexto económico, pero sostiene un límite: “No se trata sólo de cuidar: se educa. Se acompaña la alimentación, la higiene, el juego, los primeros aprendizajes. Se colabora con los padres para que puedan trabajar, pero siempre dentro de un proyecto educativo”.