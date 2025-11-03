Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1991. Todos querían llevarse el Circo de Liliputienses a casa

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: 1991. Todos querían llevarse el Circo de Liliputienses a casa
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 15 Min

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánRecuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
1

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
2

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
3

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
4

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?
5

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Emprendedores de Elevate: “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”
6

Emprendedores de "Elevate": “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Más Noticias
La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Emprendedores de Elevate: “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Emprendedores de "Elevate": “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Se disipó el riesgo político y el Banco Central va por más reservas

Se disipó el riesgo político y el Banco Central va por más reservas

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Comentarios