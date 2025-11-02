Lázaro Báez debió ser trasladado al Hospital de Ezeiza debido a una complicación en su estado de salud

El 16 de octubre pasado, el empresario presentó un hábeas corpus ante la Justicia Federal de Río Gallegos, argumentando que su vida “corre peligro” debido a la falta de atención médica y al deterioro de las condiciones de detención. Su defensa, a cargo de la abogada Yanina Nicoletti, pidió su externación médica y el retorno al arresto domiciliario, alegando un “agravamiento ilegítimo” de sus condiciones carcelarias.