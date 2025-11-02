Lázaro Báez debió ser trasladado al Hospital de Ezeiza debido a una complicación en su estado de salud

El empresario kirchnerista Lázaro Báez, condenado a 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad, fue trasladado este domingo desde el penal de Ezeiza al Hospital Eurnekian para someterse a una serie de estudios médicos debido a una complicación en su estado de salud.
Según confirmaron fuentes penitenciarias, los médicos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) recomendaron que Báez se realice una endoscopía, una radiografía de estómago y análisis de laboratorio. El traslado fue realizado bajo un estricto operativo de seguridad hacia el centro de salud ubicado dentro del complejo carcelario de Ezeiza.
Báez, de 69 años, ya había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria en 2020 por motivos de salud, aunque este fue revocado en junio de 2025 tras confirmarse las condenas en su contra. Desde entonces, permanece alojado en la Unidad 15 de Río Gallegos, bajo custodia del SPF.
El 16 de octubre pasado, el empresario presentó un hábeas corpus ante la Justicia Federal de Río Gallegos, argumentando que su vida “corre peligro” debido a la falta de atención médica y al deterioro de las condiciones de detención. Su defensa, a cargo de la abogada Yanina Nicoletti, pidió su externación médica y el retorno al arresto domiciliario, alegando un “agravamiento ilegítimo” de sus condiciones carcelarias.
En la presentación judicial, la letrada sostuvo que Báez está recluido en un sector conocido como “buzón” o “leonera”, un espacio reducido y sin ventilación ni baño, donde permanece aislado más del 90% del tiempo y sin acceso a actividades recreativas. El juez de ejecución penal Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal N° 4, ya rechazó varios pedidos similares en los últimos meses.
Lázaro Báez fue uno de los empresarios más cercanos a la familia Kirchner, y sus condenas se vinculan con lavado de dinero y direccionamiento de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.