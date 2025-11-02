Tras la polémica, Gimnasia de Jujuy no logró la heroica y Deportivo Madryn avanza en el Reducido

Mucha agua pasó bajo el puente en las últimas dos semanas. Desde la suspensión en la ida en el Norte y las denuncias del árbitro Lucas Comesaña por presuntas amenazas en el entretiempo del duelo que ganaba Gimnasia de Jujuy, el contexto era espeso. Sin embargo, Deportivo Madryn logró abstraerse de todo, dejó de lado el fallo del Tribunal de Disciplina que le dio ganado aquel partido por 3-0, y lo confirmó en la cancha: venció 1-0 al "Lobo" y avanzó a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.
Consciente de que debía ganar por cuatro goles para soñar con la épica, el conjunto jujeño salió decidido, pero se topó con un rival sólido. El "Aurinegro" aprovechó los espacios, generó las más claras y encontró el gol a través de Luis Silba, de cabeza, en la primera etapa. Golpeado, Gimnasia no logró reaccionar y Madryn selló la serie con autoridad en el "Abel Sastre".
El equipo patagónico, dirigido por Leandro Gracián, ahora se enfrentará a Deportivo Morón, que dio la sorpresa y eliminó a Atlanta. Por su parte, Gimnasia de Jujuy cerró una semana turbulenta, en la que los fallos administrativos y la presión interna terminaron pesando más que el rendimiento futbolístico.
El "Pincha" sueña con volver
En la otra llave, Estudiantes de Buenos Aires también festejó. El “Pincha” de Caseros, que debía ganar o empatar por la ventaja deportiva, venció agónicamente 1-0 a Tristán Suárez con un tanto de Sebastián Ramírez en tiempo adicionado. Así, el equipo de Juan Manuel Sara dio otro paso hacia su sueño de volver a la Liga Profesional tras 47 años.
Las semifinales quedaron definidas: Madryn-Morón y Estudiantes BA-Estudiantes RC, con ventaja deportiva para los mejores ubicados. El Reducido entra en su etapa decisiva y promete emociones fuertes rumbo al segundo ascenso.