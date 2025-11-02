Tras la polémica, Gimnasia de Jujuy no logró la heroica y Deportivo Madryn avanza en el Reducido

Mucha agua pasó bajo el puente en las últimas dos semanas. Desde la suspensión en la ida en el Norte y las denuncias del árbitro Lucas Comesaña por presuntas amenazas en el entretiempo del duelo que ganaba Gimnasia de Jujuy, el contexto era espeso. Sin embargo, Deportivo Madryn logró abstraerse de todo, dejó de lado el fallo del Tribunal de Disciplina que le dio ganado aquel partido por 3-0, y lo confirmó en la cancha: venció 1-0 al "Lobo" y avanzó a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.