Luego de 22 años, Concepción FC volverá a jugar una final de la Liga Tucumana

A pesar de jugar con uno menos por la expulsión de Facundo Espinoza sobre el cierre de la primera mitad, el “Cuervo” supo replegarse con orden y defender con uñas y dientes la ventaja. Bella Vista, que en la jornada de hoy celebra sus 100 años de vida, monopolizó la pelota en el complemento, aunque sin profundidad. Para colmo, perdió temprano a su delantero Luciano Argañaraz por lesión, lo que obligó a su entrenador, Rodolfo Díaz, a rearmar el ataque.