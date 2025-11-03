Referencias Laborales: un sitio en el que se puede consultar datos de postulantes

Generalmente, los selectores en Recursos Humanos buscan antecedentes con referencias tanto de antiguos empleadores como de colaboradores que desempeñaron tareas en una misma organización. Con esta herramienta digital, puntualiza Ostengo, esos departamentos de cada empresa tendrán la oportunidad de profundizar los antecedentes registrados en base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), especialmente al tratarse de un monotributista, y en la misma base de datos del Banco Central, simplificando procesos y ganando tiempo en una búsqueda más certera.