Referencias Laborales: un sitio en el que se puede consultar datos de postulantes
Fachada de la Federación Económica de Tucumán. Fachada de la Federación Económica de Tucumán.
Un sistema de referencia laboral online que permita a las empresas ver los verdaderos antecedentes laborales del candidato, seleccionar a los empleados que anteriormente tuvieron excelente desempeño y permitirle a las empresas bajar la cantidad de consultas que otras compañías le generan al querer saber referencias de ex empleados. De eso se trata Referencia Laboral (www.referencialaboral.com.ar), un sitio impulsado por el Instituto de Informaciones Comerciales, un anexo de la Federación Económica de Tucumán (FET). 

“El objetivo de esa iniciativa es simplificar la selección de personal con información confiable y antecedentes verificados, para que tomes decisiones seguras y rápidas”, afirma a LA GACETA Andrés Ostengo, uno de los responsables del desarrollo de este nuevo servicio para empresas y para postulantes. De esta manera, continúa el profesional, se mejoran los procesos de contratación y se reduce la litigiosidad laboral que enfrentan, en particular, las pequeñas y medianas empresas (PyMES).

Generalmente, los selectores en Recursos Humanos buscan antecedentes con referencias tanto de antiguos empleadores como de colaboradores que desempeñaron tareas en una misma organización. Con esta herramienta digital, puntualiza Ostengo, esos departamentos de cada empresa tendrán la oportunidad de profundizar los antecedentes registrados en base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), especialmente al tratarse de un monotributista, y en la misma base de datos del Banco Central, simplificando procesos y ganando tiempo en una búsqueda más certera.

¿Cómo acceder? Las empresas pueden registrarse en la plataforma con uno o más CUIT empleador. Esto permitirá que la plataforma le advierta si un nuevo postulante ya trabajó para la organización, evitando contratar ex empleados con mal desempeño debido a que el área de Recursos Humanos no cuenta con antecedentes anteriores a alguna fecha; también subir cartas de recomendación, indica el responsable de Referencia Laboral.

Temas Administración Nacional de la Seguridad SocialFederación Económica de TucumánAgencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
