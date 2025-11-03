Reactivación del crédito: la clave pasa por reducir las tasas y consolidar las expectativas

La administración del presidente Javier Milei apuesta a que la baja de tasas de interés y la consolidación de expectativas marque el camino para una reactivación del crédito que vuelva a funcionar como motor de crecimiento. Si bien los créditos al sector privado representan un porcentaje muy bajo del Producto Bruto Interno (PBI) en comparación con los demás países de la región (por ejemplo, Brasil tiene una incidencia cinco veces mayor de los créditos al sector privado sobre el PBI) el margen en Argentina deja lugar a la posibilidad de un crecimiento fuerte y sostenido en los próximos años, indica el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Pero ese potencial de crecimiento requiere menores tasas y, también, una baja en la morosidad de las familias, que actualmente se encuentra en máximos y creciendo (8,2% créditos personales en la serie que va desde 2009 hasta agosto de este año), subraya. Si bien la baja de tasas reduce el valor de las cuotas, el CEPA cree que será necesaria una recuperación de los niveles de ingreso de las familias para que el crédito termine de despegar.
Luego del resultado electoral del domingo 26 de octubre, el gobierno nacional parecería que comienza a desarmar el monstruo restrictivo del crédito que impactó negativamente en la actividad económica, expresa el reporte del CEPA. En la licitación del miércoles 29 se renovaron sólo el 60% de los vencimientos y el viernes 31 hubo $ 4,5 billones adicionales en circulación, por lo que será crucial ver la magnitud de la baja en las tasas de interés, el movimiento del tipo de cambio y la cuantía del stock de liquidez diaria que el Banco Central comience a remunerar durante esta semana en vistas de aproximar a qué estaría dispuesto en un nuevo marco de política monetaria.
Dos procesos
La demanda de dinero podría recuperarse por dos procesos: de stock, una desdolarización de carteras que apuesten al “carry trade”; y de flujo, a través de un crecimiento sostenido de la actividad. Si eso no llegara a darse, el BCRA tendrá menor margen para la compra de reservas, o esta requerirá adquirirlas a un tipo de cambio más alto, finaliza el CEPA.