Reactivación del crédito: la clave pasa por reducir las tasas y consolidar las expectativas

La administración del presidente Javier Milei apuesta a que la baja de tasas de interés y la consolidación de expectativas marque el camino para una reactivación del crédito que vuelva a funcionar como motor de crecimiento. Si bien los créditos al sector privado representan un porcentaje muy bajo del Producto Bruto Interno (PBI) en comparación con los demás países de la región (por ejemplo, Brasil tiene una incidencia cinco veces mayor de los créditos al sector privado sobre el PBI) el margen en Argentina deja lugar a la posibilidad de un crecimiento fuerte y sostenido en los próximos años, indica el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Pero ese potencial de crecimiento requiere menores tasas y, también, una baja en la morosidad de las familias, que actualmente se encuentra en máximos y creciendo (8,2% créditos personales en la serie que va desde 2009 hasta agosto de este año), subraya. Si bien la baja de tasas reduce el valor de las cuotas, el CEPA cree que será necesaria una recuperación de los niveles de ingreso de las familias para que el crédito termine de despegar.