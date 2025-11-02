Secciones
Caram Di Santo celebró en el “Comercial Andina”

El certamen, disputado a 18 hoyos bajo la modalidad medal play, reunió a los mejores jugadores locales.

Hace 24 Min

El golf vivió otra jornada a puro sol y competencia en el marco del torneo “Bodega Las Perdices  Comercial Andina”, disputado bajo la modalidad medal play a 18 hoyos. La cita reunió a jugadores de distintas categorías en una jornada que combinó precisión, buen juego y camaradería.

En Caballeros Scratch, Pedro Caram Di Santo (foto) se quedó con el primer puesto tras firmar una tarjeta de 68 golpes, seguido por Walter García, con 72.

Entre los Caballeros hasta 9,0 de handicap, Santiago Yanicelli (2,2) e Ignacio Sánchez Mera (6) igualaron con 71 golpes.

En la categoría 9,1 a 16,0, el triunfo fue para Fernando Melen Araoz (15,4), con 69, escoltado por Francisco Landívar (11,9), con 70.

Entre los Caballeros 16,1 a 24,0, Sergio Dupuy (16,1) y Gabriel Levin (18,4) empataron en 68 golpes, mientras que en 24,1 al máximo, Carlos Ponce de León (26,3) se impuso con 67, seguido por Juan Carlos Giménez (30,2), quien finalizó en el segundo lugar con 70.

En Damas, las destacadas fueron María Soledad Molinuevo (13,8), quien se quedó con la categoría hasta 20,0 tras registrar 65 golpes, y Liliana Díaz (21,9), ganadora entre las jugadoras de 20,1 al máximo con un brillante 62.

El evento, auspiciado por Bodega Las Perdices, volvió a reunir a aficionados y experimentados en una competencia que ya se consolida como una de las más esperadas del calendario local.

Temas San Miguel de TucumánYerba Buena
