Santiago Caputo seguirá como asesor presidencial y respaldó la designación de Diego Santilli como ministro del Interior

En su mensaje, Caputo destacó además el papel del dirigente bonaerense en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Hace 1 Hs

El asesor presidencial Santiago Caputo confirmó que mantendrá su rol en el Gobierno tras los recientes cambios en el gabinete, y expresó su apoyo público a la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, decisión anunciada este domingo por el presidente Javier Milei.

“Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno el liderazgo de Milei”, escribió Caputo en su cuenta de X (ex Twitter), en referencia al “Colo” Santilli, quien reemplazará a Lisandro Catalán y será presentado este lunes en una reunión de gabinete en la Casa Rosada.

En su mensaje, Caputo destacó además el papel del dirigente bonaerense en las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde lideró la lista de La Libertad Avanza y dio vuelta una elección histórica en territorio peronista. “Se puso al hombro la campaña bonaerense y logró un resultado enorme. Felicitaciones”, agregó el asesor.

Conocido como parte del “Triángulo de Hierro” junto a Milei y Karina Milei, Caputo es uno de los hombres más influyentes del oficialismo. Diseña la estrategia comunicacional del Gobierno, participa en la redacción de los discursos presidenciales y asesora en políticas clave.

Pese a las versiones que lo ubicaban al frente de un ministerio, fuentes de Casa Rosada confirmaron que continuará como asesor presidencial, manteniendo su influencia en áreas como YPF, ANSES, Salud, Justicia y la SIDE.

El presidente Milei celebró en sus redes la incorporación de Santilli al gabinete: “Tenemos ministro del Interior: bienvenido, Colo Santilli. Será quien lleve adelante el diálogo con gobernadores y legisladores para construir los consensos necesarios para las reformas que vienen”.

