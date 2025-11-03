Cartas de lectores: Club Sportivo Bella Vista

La Fundación Bella Vista se adhiere a la celebración de los 100 años de CSBV publicando su historia. La revista es patrocinada por la Municipalidad de Bella Vista. Tiene 60 páginas. Comienza relatando la fundación del Club el 03 de noviembre de 1925, con sus fundadores, la Asamblea y el Acta de Fundación, acto cumplido en el cine “Mayo”. Publica la Primera Comisión Directiva y relata que el Club jugó en la Liga Departamental de Famaillá (1929 - 1931) hasta que se incorporó a la Asociación Cultural el 20 de enero de 1932. Relata la brillante década de 1930 donde fue campeón de la Asociación Cultural en 1933, 1938,1939 y en la década de 1940 donde ganó los campeonatos de 1940 y 1941, como también el campeonato “Competencia” de 1935 y 1948. Se refiere a los grandes jugadores de esa década, dos de los cuales (Marvezzi en 1936 y Leoncio en 1937) fueron elegidos como “los jugadores mas destacados del año en la provincia de Tucumán”. Hace mención al estadio calificado en 1938 por el diario “La Nación” como: “la mejor cancha de la provincia”. Cuenta los clubes que jugaron el Bella Vista y la gira por Rosario y Buenos Aires en 1942; relata los campeonatos internos, el básquetbol y el palitroque que se jugaron en su estadio y el Campeonato Infantil “Evita” jugado en 1949 en el que Bella Vista salió subcampeón jugando la final con el club San Martín. Nombra a los dos presidentes de Bella Vista que presidieron la Asociación Cultural: Manuel Andrade en 1934 y Ramón Bustos en 1950. Informa sobre la Personería Jurídica obtenida en 1951. Se refiere a los 147 trofeos que fueron sustraídos de la Institución. Contiene el nombre el nombre de los presidentes y secretarios desde 1950 hasta 2025. Tiene entrevistas con los ex presidentes y ex jugadores y relata los presidentes que repitieron varios períodos. Reproduce la escritura de compra del estadio el 04 de septiembre de 1990. Son 60 páginas de la historia de los 100 años del Club, con innumerables fotografías que ilustran los acontecimientos.