La Superliga tucumana de básquet ofrece dos duelos "picantes" para la noche del domingo

Desde las 21 de este domingo se jugará una doble fecha decisiva de la Superliga, organizada por la Federación de Básquet de la Provincia de Tucumán (FBPT).
En la cancha de Concepción BB (avenida José María Paz 201, Banda del Río Salí), el conjunto local recibirá a Huracán BB, mientras que en Pellegrini 279, Nicolás Avellaneda será anfitrión de Talleres de Tafí Viejo. Ambos encuentros corresponden al play-in 2 del torneo.
Los ganadores de estas llaves se medirán luego con los dos primeros clasificados de cada zona, en la siguiente instancia del certamen.
La Superliga otorga plazas para el Prefederal 2026, competencia que será organizada por la Confederación Argentina de Básquet, lo que le suma un atractivo especial a esta etapa decisiva del campeonato provincial.