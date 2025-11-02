Detuvieron a un policía federal con más de 60.000 archivos con material de abuso sexual infantil

La investigación estuvo enmarcada en el operativo internacional “Aliados por la Infancia V”. El acusado fue indagado en una audiencia de imputación donde se negó a responder las preguntas realizadas por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. Es por ello que la funcionaria le solicitó al Juzgado de Garantías que interviene en el caso, que el policía continúe detenido mientras continúa la investigación.