Detuvieron a un policía federal con más de 60.000 archivos con material de abuso sexual infantil

El agente de 31 años está acusado de distribuir e intercambiar el contenido. Fue indagado, pero se negó a responder las preguntas de la Fiscalía.

Detuvieron a un agente de la Policía Federal en Salta tras descubrir que almacenaba más de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil.

La investigación estuvo enmarcada en el operativo internacional “Aliados por la Infancia V”. El acusado fue indagado en una audiencia de imputación donde se negó a responder las preguntas realizadas por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. Es por ello que la funcionaria le solicitó al Juzgado de Garantías que interviene en el caso, que el policía continúe detenido mientras continúa la investigación.

De acuerdo a lo reconstruido por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, se logró detectar el accionar gracias al sistema estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS). Se trata de una plataforma dedicada a combatir la explotación sexual infantil y a colaborar con entidades internacionales para la protección y rescate de niños, niñas y adolescentes.

Esto permitió obtener información detallada sobre el tráfico de imágenes, dirección IP utilizada para el intercambio, empresa proveedora de servicios, el titular de la cuenta, fecha y hora de la actividad, la aplicación P2P empleada, el identificador o Hash de los archivos, el usuario reportado y la ubicación geográfica.

Con la recopilación de estos datos, las autoridades solicitaron un permiso para realizar un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

Durante el procedimiento, se detectaron alrededor de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil que el acusado intercambiaba y distribuía mediante redes P2P, conocidas como Peer to Peer, las cuales funcionan como programas de intercambio de archivos que permiten compartir documentos de manera descentralizada.

El acusado quedó detenido e imputado por el delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación de menores de 13 años de edad en múltiples hechos.

