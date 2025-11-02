El próximo James Bond no será un veinteañero ni tendrá piel negra

“Nos fijamos en muchos actores jóvenes, y no creo que tuvieran la seriedad, la experiencia ni la capacidad mental para asumirlo, porque no se trata solo del papel que interpretan, sino de una enorme responsabilidad”, afirmó Debbie McWilliams, directora de casting de "James Bond". La británica es desde 1981 la encargada de elegir al actor que representa al Agente 007 en la gran pantalla. McWilliams dejó en claro, cuando es inminente tomar la decisión de quién reemplazará a Daniel Craig, que el intérprete de Bond seguirá los estándares habitiuales: madurez y experiencia.