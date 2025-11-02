El próximo James Bond no será un veinteañero ni tendrá piel negra

“Nos fijamos en muchos actores jóvenes, y no creo que tuvieran la seriedad, la experiencia ni la capacidad mental para asumirlo, porque no se trata solo del papel que interpretan, sino de una enorme responsabilidad”, afirmó Debbie McWilliams, directora de casting de "James Bond". La británica es desde 1981 la encargada de elegir al actor que representa al Agente 007 en la gran pantalla. McWilliams dejó en claro, cuando es inminente tomar la decisión de quién reemplazará a Daniel Craig, que el intérprete de Bond seguirá los estándares habitiuales: madurez y experiencia.
La franquicia también descartó la posibilidad de que un actor de raza negra sea el protagonista. Ese punto se encargó de aclararlo Isdris Elba que no sólo se basó en la cuestión racial para explicar que no será el próximo James Bond, sino también en los argumentos que esgrime McWilliams. En declaraciones al periódico británico The Mirror, el actor de 53 años descartó cualquier posibilidad de interpretar a Bond, alegando que la edad juega en su contra. "¡No puedo creer que todavía me pregunten esto a los 53!", exclamó.
"Cuando firmas para ser Bond, firmas para una década de películas, a menudo un poco más. ¡Nadie quiere ver a Bond corriendo por ahí a sus 60 y tantos años!”, agregó. El londinense estuvo en el radar de la producción en 2023 como un posible candidato.
Su aparación en el "universo Bond" fue brusca, ya que el sondeo mostraba una búsqueda que rompía a pleno el estereotipo del personaje: blanco y escocés.
En aquel entonces, Alba se bajó por volunta propia. Los comentarios poco amistosos que recibía fueron el detonante. "Aquellos a los que no les gustaba la idea convirtieron todo en un debate racial y el asunto se volvió de lo más repugnante y desagradable. Se convirtió en algo ridículo y me llevé la peor parte”, reveló el actor premiado por representar a un detective de homicidios en la serie Luther (BBC y Netflix) que luego tuvo un film en la gran pantalla.
Cuando Craig fue elegido, tenía 38 años, cumpliendo con ese requisito de madurez. La experiencia que tuvieron para seleccionar a Bond indicó que los estándares tradicionales son los exitososo. “Cuando empezamos, la sensación era un poco diferente. Nos fijamos en muchos actores jóvenes, pero ninguno parecía capaz de soportar el peso del personaje ni lo que implicaba ser Bond”, según McWilliams. Así que todo apunta a que el Agente 007 seguirá siendo será un hombre, blanco, de 40 años -o más- que represente experiencia y temple.