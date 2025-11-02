Secciones
SociedadSalud

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Esta receta de pan es ideal para el desayuno, siendo un reemplazo más saludable del tradicional pan blanco

La receta de pan integral más saludable para el desayuno. La receta de pan integral más saludable para el desayuno.
Hace 34 Min

El pan es uno de los componentes fundamentales del desayuno de los argentinos. Entre las medialunas y el mate, este producto es parte de los menús más repetidos en el día a día. Unas tostadas con una pincelada de dulce de leche en la superficie son el símbolo culinario de los desayunos fáciles, rápidos y asequibles en nuestro país. Sin embargo, en el último tiempo, las advertencias sobre el pan blanco como una comida poco saludable han desalentado este tipo de desayunos, al menos que preparemos esta versión rápida y saludable de este producto.

La receta más saludable de pan para el desayuno: sin harinas, bajo en gluten y alto en proteínas

La receta más saludable de pan para el desayuno: sin harinas, bajo en gluten y alto en proteínas

El pan blanco, a pesar de ser una de las principales elecciones en el desayuno, ha abierto amplios debates sobre su consumo diario en el ámbito científico y esto se debe a su bajo valor nutricional. Uno de sus principales componentes es la harina refinada, la cual se obtiene al eliminar la mayoría de las partes del salvado de trigo y del germen, dejando el endospermo, que luego es molido. Este proceso de refinamiento resulta en una harina de color claro, pero también elimina muchos nutrientes esenciales presentes en el grano entero.

¿Cómo preparar el pan integral más fácil con tan solo cinco ingredientes?

La baja calidad nutricional del pan blanco ha advertido a los especialistas sobre las consecuencias para la salud que tiene su consumo diario. Un análisis más amplio asocia la ingesta de granos refinados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad. Otras consecuencias se han asociado al consumo del pan blanco como el aumento del riesgo de desarrollar deterioro cognitivo.

Sin embargo, puede resultar un tanto difícil eliminar por completo este alimento de nuestra dieta. Así es que podemos optar por opciones de esta preparación más saludables, como es el caso de esta sencilla receta de pan integral en muy pocos pasos. Con tan solo cinco ingredientes y sin la necesidad de amasarlo, este pan está listo en pocos minutos, para hacer de nuestro desayuno uno más saludable.

¿Cómo preparar pan integral en pocos pasos? ¿Cómo preparar pan integral en pocos pasos?

Ingredientes

- 4 tazas de harina integral (520 g)

- 1 paquete de levadura instantánea (2 ¼ cucharaditas)

- ½ cucharadita de sal

- 2 cucharaditas de miel

- 2 tazas de agua tibia (480 ml)

Elaboración

1. Añadimos la harina a un bol con la levadura y la sal y mezclamos todo.

2. Disolvemos la miel en el agua tibia y luego agregamos esta preparación a los ingredientes secos.

3. Mezclamos (no amasamos) hasta obtener una masa pegajosa y bien combinada.

4. Transferimos la masa a un molde para pan engrasado. También podemos forrar el fondo con papel manteca si creemos que existe la posibilidad de que se pegue.

5. Tapamos y dejamos reposar durante 20 minutos.

6. Mientras la masa sube, precalentamos el horno a 200°C.

7. Pasado el tiempo, cuando la masa se haya levado, horneamos durante 40 minutos y ¡listo! así de fácil tenemos una preparación perfecta para el desayuno.  

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Pan de avena saludable: sin horno, sin harinas y con solo cuatro ingredientes

Pan de avena saludable: sin horno, sin harinas y con solo cuatro ingredientes

Bizcochuelo de banana saludable: sin harinas, sin gluten y listo en cinco minutos

Bizcochuelo de banana saludable: sin harinas, sin gluten y listo en cinco minutos

Alerta por brote de tos convusla: cuáles son los síntomas y los riesgos de la enfermedad

Alerta por brote de tos convusla: cuáles son los síntomas y los riesgos de la enfermedad

Lo más popular
La foto y la película
1

La foto y la película

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán
2

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán
3

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club
4

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán
5

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán

Dua Lipa, la reina del lifestyle
6

Dua Lipa, la reina del lifestyle

Más Noticias
¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

La foto y la película

La foto y la película

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios