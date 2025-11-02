La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

El pan es uno de los componentes fundamentales del desayuno de los argentinos. Entre las medialunas y el mate, este producto es parte de los menús más repetidos en el día a día. Unas tostadas con una pincelada de dulce de leche en la superficie son el símbolo culinario de los desayunos fáciles, rápidos y asequibles en nuestro país. Sin embargo, en el último tiempo, las advertencias sobre el pan blanco como una comida poco saludable han desalentado este tipo de desayunos, al menos que preparemos esta versión rápida y saludable de este producto.