Agenda de TV del domingo: juegan Estudiantes-Boca y River-Gimnasia por el Clausura

Serie A de Italia
8.30: Hellas Verona-Inter de Milán (ESPN)
11: Fiorentina-Lecce (Disney+)
11: Torino-Pisa (Disney+)
14: Parma-Bologna (Disney+)
16.45: Milan-Roma (ESPN 2)
Liga de España
10: Levante-Celta de Vigo (ESPN 3)
12:.15: Alavés-Espanyol (DSports)
14.30: Barcelona-Elche (ESPN 2)
17: Betis-Mallorca (DSports)
Kings League
10.30: La Capiltal CF-El Barrio (DSports)
12: Skull FC-xBUyer Team (DSports)
13: Rayo de Barcelona-Saiyans FC (DSports)
14: Los Troncos-1K FC (DSports)
15: Ultimate Móstoles-Porcinos FC (DSports)
16: Pio FC-Jijantes FC (DSports)
Ligue 1 de Francia
11: Rennes-Estrasburgo (Disney+)
13: Lille-Angers (Disney+)
13: Nantes-Metz (Disney+)
13: Toulouse-Le Havre (Disney+)
16.30: Brest-Lyon (Disney+)
WTA Finals
11: Riyadh: Día 2 (Disney+)
Premier League
11: West Ham-Newcastle (ESPN)
13.30: Manchester City-Bournemouth (Disney+)
ATP Masters 1000 - París
Final
11: Félix Auger-Aliassime-Jannik Sinner (ESPN 3)
Bundesliga de Alemania
11.30: FC Koln-Hamburger SV (Disney+)
13: Lens-Lorient (Disney+)
13.30: Wolfsburg-Hoffenheim (ESPN 3)
Mundial Femenino Sub-17
12.30: Francia-Países Bajos (DSports +)
16: México-Italia (DSports +)
Liga ACB
13: Barcelona-Murcia (Fox Sports)
Torneo Metropolitano de hockey femenino
14: San Fernando-Lomas (Disney+)
16.30: Banco Provincia-Mitre A (Disney+)
NFL (Fútbol Americano)
15: Indianapolis Colts-Pittsburgh Steelers (Fox Sports 2)
18: Kansas City Chiefs-Buffalo Bills (Fox Sports 3)
18: New Orleans Saints-Los Angeles Rams (Fox Sports 2)
22: Seattle Seahawks-Washington Commanders (ESPN 2)
Primera Nacional - Reducido
16: Deportivo Madryn (3)-Gimnasia de Jujuy (0) (DSports)
18.15: Estudiantes de Caseros (0)-Tristán Suárez (0) (TyC Sports)
Liga Profesional Argentina
16: Estudiantes-Boca (TNT Sports)
18.30: Godoy Cruz-San Martín (SJ) (TNT Sports)
20.30: River-Gimnasia (ESPN Premium)
Abierto Argentino de Polo
16.25: La Ensenada Clonargen-La Hache Cría & Polo (Disney+)