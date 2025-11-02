Secciones
DeportesTenis

Agenda de TV del domingo: juegan Estudiantes-Boca y River-Gimnasia por el Clausura

Se definen los semifinalistas del Reducido de la Primera Nacional y se completan las fechas de las ligas europeas.

POR LA CIMA. Después de la victoria ante Barracas, Boca intentará dar el salto si consigue una victoria sobre Estudiantes. POR LA CIMA. Después de la victoria ante Barracas, Boca intentará dar el salto si consigue una victoria sobre Estudiantes. FOTO TOMADA DE X.COM/BOCAJRSOFICIAL
Hace 1 Hs

Serie A de Italia

8.30: Hellas Verona-Inter de Milán (ESPN)

11: Fiorentina-Lecce (Disney+)

11: Torino-Pisa (Disney+)

14: Parma-Bologna (Disney+)

16.45: Milan-Roma (ESPN 2)

Liga de España

10: Levante-Celta de Vigo (ESPN 3)

12:.15: Alavés-Espanyol (DSports)

14.30: Barcelona-Elche (ESPN 2)

17: Betis-Mallorca (DSports)

Kings League

10.30: La Capiltal CF-El Barrio (DSports)

12: Skull FC-xBUyer Team (DSports)

13: Rayo de Barcelona-Saiyans FC (DSports)

14: Los Troncos-1K FC (DSports)

15: Ultimate Móstoles-Porcinos FC (DSports)

16: Pio FC-Jijantes FC (DSports)

Ligue 1 de Francia

11: Rennes-Estrasburgo (Disney+)

13: Lille-Angers (Disney+)

13: Nantes-Metz (Disney+)

13: Toulouse-Le Havre (Disney+)

16.30: Brest-Lyon (Disney+)

WTA Finals

11: Riyadh: Día 2 (Disney+)

Premier League

11: West Ham-Newcastle (ESPN)

13.30: Manchester City-Bournemouth (Disney+)

ATP Masters 1000 - París

Final

11: Félix Auger-Aliassime-Jannik Sinner (ESPN 3)

Bundesliga de Alemania

11.30: FC Koln-Hamburger SV (Disney+)

13: Lens-Lorient (Disney+)

13.30: Wolfsburg-Hoffenheim (ESPN 3)

Mundial Femenino Sub-17

12.30: Francia-Países Bajos (DSports +)

16: México-Italia (DSports +)

Liga ACB

13: Barcelona-Murcia (Fox Sports)

Torneo Metropolitano de hockey femenino

14: San Fernando-Lomas (Disney+)

16.30: Banco Provincia-Mitre A (Disney+)

NFL (Fútbol Americano)

15: Indianapolis Colts-Pittsburgh Steelers (Fox Sports 2)

18: Kansas City Chiefs-Buffalo Bills (Fox Sports 3)

18: New Orleans Saints-Los Angeles Rams (Fox Sports 2)

22: Seattle Seahawks-Washington Commanders (ESPN 2)

Primera Nacional - Reducido

16: Deportivo Madryn (3)-Gimnasia de Jujuy (0) (DSports)

18.15: Estudiantes de Caseros (0)-Tristán Suárez (0) (TyC Sports)

Liga Profesional Argentina

16: Estudiantes-Boca (TNT Sports)

18.30: Godoy Cruz-San Martín (SJ) (TNT Sports)

20.30: River-Gimnasia (ESPN Premium)

Abierto Argentino de Polo

16.25: La Ensenada Clonargen-La Hache Cría & Polo (Disney+)

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsClub Estudiantes de La PlataFútbol Club BarcelonaClub de Gimnasia y Esgrima La PlataSerie A de ItaliaFC Internazionale MilanoPrimera Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán
1

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

La foto y la película
2

La foto y la película

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán
3

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán
4

Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club
5

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

Dua Lipa, la reina del lifestyle
6

Dua Lipa, la reina del lifestyle

Más Noticias
Dua Lipa, la reina del lifestyle

Dua Lipa, la reina del lifestyle

¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

La foto y la película

La foto y la película

Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán

Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán

Comentarios