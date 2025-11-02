Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

El primer domingo de noviembre llegará con una alerta amarilla en varias zonas del país, que tendrán lluvias y tormentas fuertes, con chances de caída de granizo, según publicó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo nacional también emitió alertas por vientos con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora para Chubut y Santa Cruz.
Alerta por lluvias y granizo para este domingo: las zonas afectadas
Para este domingo se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo, sobre todo en el norte de Córdoba y el norte de Misiones.
Para las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual especialmente en zonas serranas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Sobre Formosa y Misiones se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
¿Cómo estará el clima durante la semana?
Por otro lado, desde el lunes, el avance de un sistema frontal frío por la región central del país comenzará a generar lluvias, chaparrones y tormentas sobre gran parte de la región Pampeana, con actividad incipiente el lunes sobre el sudoeste bonaerense y el noreste de La Pampa, según detalla el sitio Meteored.
El martes se espera el desarrollo más importante del sistema, con precipitaciones generalizadas sobre Buenos Aires, Córdoba, el este de La Pampa, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Hacia el miércoles, las condiciones tenderán a mejorar en la región central, pero la inestabilidad se trasladará hacia el oeste del país.
A partir del jueves comenzará a observarse un fenómeno poco habitual en los últimos meses: la entrada de humedad desde el oeste argentino. Este cambio favorecerá el desarrollo de lluvias, chaparrones y tormentas sobre zonas de Cuyo y el NOA.