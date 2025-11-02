Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

El primer domingo de noviembre llegará con una alerta amarilla en varias zonas del país, que tendrán lluvias y tormentas fuertes, con chances de caída de granizo, según publicó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo nacional también emitió alertas por vientos con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora para Chubut y Santa Cruz.