Test de personalidad: descubri qué ocultas según el tipo de café que prefieras

Si sos de las personas que gustan de los test de personalidad, el de hoy, con una simple decisión como elegir una taza de café, podría revelar un gran secreto en tu interior. Los únicos requisitos son prestar mucha atención, elegir en base a tus preferencias y ser sinceros al completar cada uno de los pasos.
A continuación te mostraremos diversas opciones de café y solo tendrás que elegir una de ellas. Según el tipo de infusión que elijas, en los resultados conocerás cuál es esa característica de tu forma de ser que intentas ocultar a los demás.
Observá la imagen y elegí una opción
Los resultados del test de personalidad
Espresso: sos una persona muy sensible; sin embargo, ante los demás te mostras muy fuerte, porque consideras que si mostras tu lado más vulnerable, los que te rodean podrían aprovecharse de vos. Te gusta sentirte importante, por ende, querés que todos te hagan caso.
Americano: te da miedo emprender nuevas cosas, porque le tenés pánico al fracaso. Los que te conocen saben que sos algo tímido; sin embargo, otros pueden llegar a considerarte una persona creída. Intenta conocer a más gente, ya que podrás obtener un crecimiento profesional.
Cappuccino: la creatividad es parte innata de tu personalidad, pero a veces sueles ocultarla, porque no confías en vos. Intenta darte la oportunidad de mostrar tus habilidades, esto podría cambiar tu mundo por completo. ¡No apagues tu brillo!
Mocha: sos una persona que intenta ser honesta, pero a veces sueles ocultar tus comentarios porque consideras que puedes verte involucrado en un problema. Sin embargo, esto hace que no puedas expresarte con comodidad.