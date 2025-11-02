Secciones
Trata de personas: un programa del PE pasará a ser una dirección

“Cambio muy importante”, dijo Masso.

Hace 2 Hs

El ministro de Desarrollo Social de la Provincia Federico Masso anticipó que se trabaja para jerarquizar un programa destinado al abordaje de lo relacionado a la trata de personas en una dirección. Incluso, se deslizó que ya existe una posible titular para esa repartición.

“Este es un cambio muy importante; fortalecerá el compromiso, protección y acompañamiento de este sensible grupo de personas que padece el flagelo, continuando con el trabajo que realizamos desde el Ministerio de Desarrollo Social para la ejecución de políticas destinadas a la restitución y promoción de derechos humanos”, afirmó el funcionario.

Masso recibió en su despacho al equipo técnico de la cartera y a profesionales que colaboran con estas acciones. Participaron del encuentro la secretaría de Estado de la Mujer, Noelia Barros, y la futura directora de Trata de Personas, Elizabeth Saavedra; además de agentes especializados en la temática.

“Estas acciones integrales se alinean a las actividades preventivas y de cuidado establecidas por el Gobierno de Tucumán, que encabeza Osvaldo Jaldo, que tienen por principal objetivo brindar herramientas concretas para el abordaje integral de la problemática”, expresó el referente de Libres del Sur a través de sus redes sociales.

