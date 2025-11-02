Pedido desde el Senado: “Para que el Instituto Nacional del Cáncer vuelva a funcionar”

Luego, instó a las mujeres a realizarse los controles para detectar la enfermedad a tiempo. Schwam y Budeguer son referentes en el cuidado, prevención y tratamiento del cáncer de mama en el sistema público de salud y en la Universidad Nacional de Tucumán. Dantur y Mambrini impulsan “Cascos Fríos”, un proyecto que busca ayudar a pacientes oncológicos a no perder el cabello durante la quimioterapia.