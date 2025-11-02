Pareceres: Ningún alivio dura para siempre

Primero recapitulación y luego especulación. Las elecciones y los días posteriores dejaron en claro algunas cosas. Cierta razón tiene el meme que señala que si cuando uno gana el riesgo país sube pero baja cuando uno pierde entonces debería repensar lo que está haciendo. Es la representación del peronismo. Cuando éste señalaba la desconfianza creciente olvidaba que no se temía al gobierno sino a que no ganara. Claro que la oposición sostenía que la debilidad se fundaba en el fracaso económico, pero en la coyuntura las culpas oficialistas eran parciales. Las malas señales recientes le debieron mucho a la irresponsabilidad parlamentaria que avanzó gracias a una asimetría de bancas que el gobierno no supo manejar (sí en 2024, cuando no corrían tiempos electorales). Las respuestas gubernamentales a los proyectos legislativos y a la incertidumbre fueron consistentes aunque no parte del programa económico porque se relacionaron con una línea de trabajo que prioriza la baja de la inflación utilizando una herramienta correcta y dos equivocadas, y las tres tienen costos (como todo).