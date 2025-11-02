Secciones
El reproche de Alberto a CFK: “Está lastimando a un proyecto de presidente”
Hace 3 Hs

El ex presidente Alberto Fernández analizó la derrota del peronismo en las elecciones nacionales de medio término, e hizo una fuerte defensa a la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof. En el medio, criticó a su ex compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner. 

“Quisiera que esté abriendo puertas, no cerrándolas”, dijo Alberto sobre CFK en una entrevista con AM 750. En la charla, Fernández defendió la gestión y el potencial del gobernador bonaerense. 

“Es un dirigente joven, con proyección y futuro, alguien que entiende la realidad social de la provincia de Buenos Aires”, marcó. El ex jefe de Estado además puso en carrera a Kicillof para 2027. 

“Para que Axel pueda ser presidente tiene que hacer un buen gobierno. Lo está haciendo. Ha hecho un muy buen primer gobierno y está haciendo un segundo buen gobierno”, sostuvo. Con respecto a la interna dentro del peronismo, consideró que “hace falta que nos demos un profundo debate, que elijamos quién queremos que nos conduzca en el futuro”. 

Fernández afirmó además que “algún día, más pronto que tarde, voy a contar cómo fueron las cosas exactamente” cuando se selló el acuerdo de la fórmula presidencial con CFK. “Lo que creo es que no es este momento”, agregó. 

Pero aclaró que no tiene “ganas de aventar el pasado, porque una de las cosas que quiero que entendamos es que hay un pasado y que a nadie, a nadie, a nadie se convoca diciendo: ‘Devolvé el pasado’”. 

En otro tramo de la nota, defendió su gestión. “Yo me voy a dormir con la tranquilidad de que mantuve la institucionalidad argentina hasta el último día de mi mandato”, dijo. Y rechazó la idea de que su vínculo con CFK respondiera a un esquema de “padrinazgo”.

 “Cristina nunca fue ni nunca la reconocí como padrina política ni jefa política. Era una dirigente política y es una dirigente política que yo respeto”, dijo. De todos modos, también cuestionó en la entrevista su trato hacia Kicillof. “Está lastimando a un proyecto de presidente”, dijo. 

Fernández marcó que no busca protagonismos personales y describió su lugar en la discusión interna: “No estoy pensando en candidaturas. Voy a estar donde pueda aportar”. También subrayó la importancia de la militancia y los nuevos cuadros. “Hay militancia dispuesta a trabajar por el bien común” afirmó.

