Secciones
SociedadActualidad

“Elevate Tucumán”: ideas que se transforman en acción

Habrá charlas inspiradoras y la participación de referentes del emprendedurismo local. Una jornada para estudiantes del último año de secundaria busca unir proyectos y talentos.

Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 4 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet
1

Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet

Si sos adulto mayor, el entrenamiento de fuerza debe ser primordial en la rutina
2

Si sos adulto mayor, el entrenamiento de fuerza debe ser primordial en la rutina

Si el perro descansa sobre tu ropa, castigarlo es la peor solución
3

Si el perro descansa sobre tu ropa, castigarlo es la peor solución

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo
4

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026
5

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende
6

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende

Más Noticias
La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios