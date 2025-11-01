Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate

La elección implicó una renovación completa de la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas y los Representantes de Socios y Socias. En lo inmediato, Di Carlo asumirá con tres frentes urgentes: el Superclásico que se disputará el domingo 9 en La Bombonera, la pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2026, y la definición sobre la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador, a quien el nuevo presidente respalda públicamente. “Gallardo es el máximo responsable de este presente, pero también el indicado para revertirlo”, sostuvo en sintonía con Jorge Brito.