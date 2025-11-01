Secciones
Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate

El empresario de 36 años, que asumirá el lunes, se convirtió en el presidente más votado de la historia del club. Su principal desafío será devolverle al "Millonario" la competitividad deportiva en el fútbol.

Hace 5 Min

River Plate inicia una nueva etapa con un apellido de la casa. Stefano Di Carlo fue elegido presidente del club y conducirá los destinos del “Millonario” hasta 2029. A la cabeza de la lista Frente Filosofía River, el dirigente de 36 años, representante del oficialismo, se impuso con comodidad en unos comicios históricos: participaron 25.890 socios, la mayor cifra de votantes en la historia de la institución, casi un 30% del padrón.

Di Carlo, que hasta ahora se desempeñaba como Secretario General, se convirtió además en el presidente más votado de la historia del club. Lo acompañarán Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty como vicepresidentes, y Clara D’Onofrio, hija del ex mandatario Rodolfo D’Onofrio y actual presidenta de Fundación River, será la primera vocal titular. De esta manera, tras los mandatos de D’Onofrio (2013-2021) y Jorge Brito (2021-2025), el oficialismo prolonga una línea de gestión que sumará 16 años al frente de River.

La elección implicó una renovación completa de la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas y los Representantes de Socios y Socias. En lo inmediato, Di Carlo asumirá con tres frentes urgentes: el Superclásico que se disputará el domingo 9 en La Bombonera, la pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2026, y la definición sobre la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador, a quien el nuevo presidente respalda públicamente. “Gallardo es el máximo responsable de este presente, pero también el indicado para revertirlo”, sostuvo en sintonía con Jorge Brito.

La historia familiar de Di Carlo está profundamente entrelazada con la del club. Es bisnieto de Ángel Di Carlo, dirigente durante la construcción y primera ampliación del Monumental, y nieto de Osvaldo Di Carlo, quien fue vicepresidente durante la conquista de la Copa Intercontinental en 1986 y presidente en 1989. Ese legado marcó su camino desde niño.

En 2013, se sumó a la política interna acompañando a D’Onofrio en la lista triunfante. En su primer mandato se dedicó a las áreas de Comunicación y Educación, y años después asumió la vicepresidencia tras el fallecimiento de Guillermo Cascio, con apenas 29 años, convirtiéndose en el vicepresidente más joven de la historia del club. Durante la gestión de Brito, consolidó su liderazgo como Secretario General.

Hoy, su desafío es doble: mantener la estabilidad institucional que caracterizó la última década y devolverle a River la competitividad deportiva que sus hinchas exigen. Con una mezcla de herencia, juventud y ambición, Di Carlo encarna una nueva generación dirigencial que buscará que la historia siga escribiéndose en rojo y blanco.

