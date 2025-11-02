Sexualmente hablando: ¿Amores materialistas?

La propia Lucy -actriz fracasada- se considera ella misma una eterna soltera y asegura que morirá sola, salvo que tenga la oportunidad de casarse con un hombre rico (en el pasado rompió con un gran amor por dificultades económicas). Y justamente, en la fiesta de casamiento de una clienta, es abordada por Harry Castillo (Pedro Pascal), un hombre perfecto. Lo que en su rubro llaman un “unicornio”: soltero, encantador, alto, buen cuerpo, guapo y, por supuesto… millonario. Lucy duda de que esté realmente interesado, lo rechaza y le dice que en todo caso se haga su cliente: puede aspirar a una candidata mejor (que sea 10 años más joven que ella, por empezar). Pero Harry insiste y la corteja, diciéndole que en verdad quiere conocerla. Empiezan a salir y a llevar una vida de ensueño, pero no tardarán en darse cuenta de que… algo falta. Algo que no está en esa checklist que supuestamente los hace el match ideal.