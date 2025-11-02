La misa de hoy: Zaqueo, un hombre bajo de gran altura

“Entró en Jericó y había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Intentaba ver a Jesús para conocerle, pero no podía a causa de la muchedumbre, porque era pequeño de estatura. Adelantándose corriendo, subió a un sicómoro (una higuera) para verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la vista, le dijo: ‘Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa’. Bajó rápido y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: ‘Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres y si he defraudado en algo a alguien le devuelvo cuatro veces más’. Jesús le dijo: ‘Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también éste es hijo de Abraham; porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido’” (Lucas 19,1-10).

I- El Evangelio nos habla del encuentro misericordioso de Jesús con Zaqueo. Su deseo de conocerlo es eficaz; deja a un lado los respetos humanos y es una formidable lección para nosotros que, por encima de todo, queremos ver a Jesús y permanecer con Él. Hoy nos preguntamos: ¿Hago todo lo posible para ver al Señor? ¿Evito el encuentro con Él? ¿Prefiero no verlo o que Él no me vea? Si ya lo vislumbro, ¿prefiero verlo de lejos para no tener que aceptar toda la verdad que hay en Él?

II- Cualquier esfuerzo que hagamos por acercarnos a Cristo es largamente recompensado. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la vista, le dijo que bajase pronto, para hospedarlo en su casa. ¡Qué inmensa alegría! Lo recibió con gozo. Experimentó la alegría singular de todo aquel que se encuentra con Jesús. Zaqueo tiene al Maestro y con Él lo tiene todo. No se asusta de que la acogida de Cristo en su casa pudiese amenazar su carrera profesional. Muestra con sinceridad su nueva vida; se convierte en un discípulo más del Maestro: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres y si he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces más. El encuentro con Cristo nos hace generosos con los demás. Zaqueo comprendió que para seguir a Cristo es necesario el más completo desprendimiento.

III- Esta parábola es una llamada a la esperanza: si alguna vez nos sintiéramos a oscuras y perdidos, hemos de saber que Jesús, el Buen Pastor, saldrá enseguida a buscarnos. No dudemos nunca del Señor, de su bondad y amor por los hombres, por muy extremas o difíciles que sean las condiciones en que nos encontremos nosotros o aquellas personas que queremos llevar hasta Jesús. Su misericordia es siempre más grande que nuestros pobres juicios.

