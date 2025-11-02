Estrenan “La noche sin mí” en el Espacio Incaa

Eva se percibe diferente. Un hecho inesperado la transforma. Su universo femenino es puesto en tensión, sosteniendo lo insostenible en la estructura familiar. Desde esta noche, para ella todo será distinto, aunque nada cambie.
“La noche sin mí” (foto) es la película argentina que se estrenará esta noche a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251), con la codirección de María Laura Berch y Laura Chiabrando, en la ópera prima común de dos especialistas en casting y entrenamiento de actores, que fue premiada en el último Bafici en la Capital Federal. La producción dramática es protagonizada por Natalia Oreiro, secundada por Pablo Cura, Matilde Creimer Chiabrando y Teo Inama Chiabrando.
En tanto, desde la 20 en el parque Miguel Lillo de Lomas de Tafí cerrará la décima edición del Festival Internacional Cine de las Yungas que organiza el municipio de Tafí Viejo. Con entrada libre y gratuita, se proyectará el filme “Las cuencas cuentan: urdir la nuboselva”, de Ana Daneri, y “Detrás de cámara: creación cinematográfica para personas mayores”, entre otras realizaciones, junto con espectáculos musicales y actividades culturales.