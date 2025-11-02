Secciones
CulturaArte y cultura

Estrenan “La noche sin mí” en el Espacio Incaa

La ópera prima de María Laura Berch y Laura Chiabrando es protagonizada por Natalia Oreiro.

Estrenan “La noche sin mí” en el Espacio Incaa
Hace 5 Hs

Eva se percibe diferente. Un hecho inesperado la transforma. Su universo femenino es puesto en tensión, sosteniendo lo insostenible en la estructura familiar. Desde esta noche, para ella todo será distinto, aunque nada cambie.

“La noche sin mí” (foto) es la película argentina que se estrenará esta noche a las 20 en el Espacio Incaa de la sala  Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251), con la codirección de María Laura Berch y Laura Chiabrando, en la ópera prima común de dos especialistas en casting y entrenamiento de actores, que fue premiada en el último Bafici en la Capital Federal. La producción dramática es protagonizada por Natalia Oreiro, secundada por Pablo Cura, Matilde Creimer Chiabrando y Teo Inama Chiabrando.

En tanto, desde la 20 en el parque Miguel Lillo de Lomas de Tafí cerrará la décima edición del Festival Internacional Cine de las Yungas que organiza el municipio de Tafí Viejo. Con entrada libre y gratuita, se proyectará el filme “Las cuencas cuentan: urdir la nuboselva”, de Ana Daneri, y “Detrás de cámara: creación cinematográfica para personas mayores”, entre otras realizaciones, junto con espectáculos musicales y actividades culturales.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet
1

Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet

Si sos adulto mayor, el entrenamiento de fuerza debe ser primordial en la rutina
2

Si sos adulto mayor, el entrenamiento de fuerza debe ser primordial en la rutina

Si el perro descansa sobre tu ropa, castigarlo es la peor solución
3

Si el perro descansa sobre tu ropa, castigarlo es la peor solución

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo
4

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026
5

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende
6

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende

Más Noticias
La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Comentarios