Estrenan “La noche sin mí” en el Espacio Incaa

“La noche sin mí” (foto) es la película argentina que se estrenará esta noche a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251), con la codirección de María Laura Berch y Laura Chiabrando, en la ópera prima común de dos especialistas en casting y entrenamiento de actores, que fue premiada en el último Bafici en la Capital Federal. La producción dramática es protagonizada por Natalia Oreiro, secundada por Pablo Cura, Matilde Creimer Chiabrando y Teo Inama Chiabrando.