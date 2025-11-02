Secciones
“Pulsaciones” de Lucho Hoyos, en Yerba Buena

El cantautor presenta su nuevo disco con entrada libre y gratuita. Otras propuestas.

“El nombre es una necesidad interior de sacar afuera la mayor cantidad posible de emociones, de dudas y de misterios y así poder desmadejarlos”, avisa el cantautor tucumano Lucho Hoyos sobre “Pulsiones”, el nuevo disco que presentará esta noche, desde las 20 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850), con entrada libre.

La producción es hija de su reciente gira por Cataluña en septiembre, donde realizó varios conciertos. “En el viaje surgió la posibilidad de grabar en uno de los mejores estudios europeos, Estudio A Barcelona,y lo cristalice de la mano del ingeniero Luis Maderuelo y el ingeniero de mastering Félix Valls. Son siete canciones, empezando con el huayno ‘Valladares’, de Juan Robledo y el Negro Leiva, y otros seis temas míos: la chacarera ‘Adentro’; el rap ‘Oración/reparación’; la canción ‘Apocalipsis’ -compuesta junto a Federico Falcón-; el candombe ‘Manchas’; el malambo ‘A Javier’ y el retumbo ‘Alto quilita’. En el recital seguro que tocaré otras, como ‘Ego’, ‘Luz’, ‘Mantra II’ y ‘Lucesitas’, y será el formato solista”, señala en diálogo con LA GACETA.

En sus letras y músicas, los temas recorren “sensaciones de bronca e impotencia, el caos que somos y tenemos adentro con tantos que nos habitan, las cosas que nos vienen desde la infancia a poblar el presente y exteriorizarlas y un homenaje a un artista famaillense fallecido muy joven por el flagelo de la droga”. “Lo único importante que poseemos los seres humanos es lo que ocurre de la piel para adentro”, remarca en referencia a su tema “Manchas”, donde aborda el vitiligo que padece.

Otros ritmos

La jornada traerá otras opciones musicales, como la que al mediodía se presentará en La Casa de Yamil (España 153) con Willy Flores y Luana Palavecino.

En el Piletón del parque Avellaneda, desde las 17 tendrá lugar el festival Rock de Noviembre con los shows en vivo de Mensajeros Químicos, Don Luca (con su homenaje a Sumo), Choque, Hugo Reed, el Dj Rod Rock y MetalPesao, en un evento autogestionado por las bandas en apoyo y resistencia a la escena local.

A partir de las 18.30 en el Shopping Yerba Buena (Lobo de la Vega y avenida Aconquija), con Enrique Aragón y Jorge Carrizo con su disco “Coplitas” de composiciones propias que combinan ritmos tradicionales y nuevas sonoridades del cancionero folclórico tucumano, con entrada libre y gratuita.

Para cerrar la jornada, por la noche en Boris Restó (San Juan 1.131) actuará LaSoul con su propuesta groove.

