“Pulsaciones” de Lucho Hoyos, en Yerba Buena

La producción es hija de su reciente gira por Cataluña en septiembre, donde realizó varios conciertos. “En el viaje surgió la posibilidad de grabar en uno de los mejores estudios europeos, Estudio A Barcelona,y lo cristalice de la mano del ingeniero Luis Maderuelo y el ingeniero de mastering Félix Valls. Son siete canciones, empezando con el huayno ‘Valladares’, de Juan Robledo y el Negro Leiva, y otros seis temas míos: la chacarera ‘Adentro’; el rap ‘Oración/reparación’; la canción ‘Apocalipsis’ -compuesta junto a Federico Falcón-; el candombe ‘Manchas’; el malambo ‘A Javier’ y el retumbo ‘Alto quilita’. En el recital seguro que tocaré otras, como ‘Ego’, ‘Luz’, ‘Mantra II’ y ‘Lucesitas’, y será el formato solista”, señala en diálogo con LA GACETA.