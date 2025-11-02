No hay lazo social más fuerteque el respeto *

Alexis de Tocqueville, autor de un famoso libro sobre la democracia estadounidense, ya sabía que la democracia necesita más que meros procedimientos formales, como las elecciones y las instituciones. La democracia se fundamenta en lo que en francés se llama “moeurs”, es decir, la moral y las virtudes de los ciudadanos, como son el civismo, la responsabilidad, la confianza, la amistad y el respeto.