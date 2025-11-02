Juan José Sebreli y la “modernidad”

Como hemos señalado en nuestro libro dedicado a la trayectoria intelectual de Sebreli, hay que tener en cuenta que el ensayista suele sostener una idea a partir de confrontar con quienes se opondrían a ella. En otros términos, él interviene polémicamente en los debates atacando a los que serían adversarios de su pensamiento. Esto puede verse en la “Introducción” de El asedio a la modernidad, donde sostiene: “Este ensayo se propone la crítica de ciertas ideas predominantes en amplios sectores de la intelectualidad (…) El “espíritu del tiempo” intelectual de las últimas décadas se define por el abandono de la sociedad occidental de todo lo que significaron sus rasgos distintivos: el racionalismo, la creencia en la ciencia y la técnica, la idea de progreso y modernidad”.