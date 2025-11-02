Reflexiones sobre la literatura y algunos de sus protagonistas

Pero en tren de colocar de forma delicada la mano en la mesa del banquete, bien pueden ser degustadas con fruición la semblanza de Norah Lange, la juventud de Rubén Darío y sus elucidaciones acerca de lo que titula “La escritura manuscrita”. Aquí, en estos pensamientos en particular, asistimos a un Aira químicamente puro. El que recorre el espinel, afirma, duda, pone puntos suspensivos y sigue. El que derrama su erudición con una especie de sobreentendida humildad, que en el cúmulo de alucinaciones sólo abandona de forma fugaz cuando arroja una bolsa de cal sobre los cuentos. “Una plaga los cuentos, lo único peor son los decálogos de cómo escribir cuentos”.