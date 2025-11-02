La memoria del olvido según el Nobel francés

En las reuniones del grupo, el rojizo Doug cantaba una canción: Melody Lane. Así, como si fuera esa música que regresa desde el pretérito, la novela nos lleva a un tiempo que no volverá. El centro del libro está al final: el narrador habla con nostalgia de las reuniones perdidas. Le llegan las noticias de los personajes que veía a los veinte años. Uno de ellos se ha suicidado. El narrador descubre que había sido un furtivo nazi y que había escrito una opereta. Al llegar a París se había cambiado el apellido con la intención de modificar el pasado anterior al objeto de las evocaciones. Así como el narrador desviaba la atención de los lectores, el nazi había intentado trastocar su propio pasado. Modiano muestra que no existe un único pasado, sino que hay múltiples pasados y que en los entretelones se filtran los olvidos, las negaciones y el sinsentido. En Memory Lane, los personajes anhelan algo que no son y deliberan y se engañan a sí mismos. Quieren ser algo y no lo consiguen. Modiano ha escrito una novela sobre la realidad inalcanzable y las apariencias encubridoras.