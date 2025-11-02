Carlos Skliar: “La escuela pública es el único y último lugar de modificación de un destino en un país tan d

-Me cuesta hablar en nombre del argentino promedio pero la palabra es un objeto de debate y de lucha. La disputa del sentido de esta palabra está en la base de su propia trascendencia. Pero también esto se ha agrietado: para unos es una forma de militancia, para otros de domesticación; yo creo que hay matices en ambos casos, pero la educación sigue siendo indiscutible e irreprochable. Salvo que le demos un sentido utilitario para adaptarla a las exigencias de una época. La disputa ahí se vuelve más agria: el poder económico determina otro sentido, la de salir al mercado y ganarse la vida, un sentido mezquino, según mi parecer. Yo quisiera resguardarla de solo el sentido de capacitación para el futuro; quiero darle un sentido trascendente en el presente como experiencia del aquí y ahora. Creo que la escuela es fundamental para recomponer el tiempo y el lugar, lo cercano y lo lejano, más allá de los sujetos de debate o las diferencias de sentido.