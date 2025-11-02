Pablo Flores Torres: “Alberdi tendría que estar en el mismo panteón que San Martín y Belgrano”

Nativo de la provincia del autor del Facundo, Flores Torres se encandiló con Juan Bautista Alberdi. “Me crie con Sarmiento como uno de los grandes referentes de la patria, pero me conecté mucho con Alberdi porque no es una figura tan conocida pese a haber sido -entre muchas cosas- el ideólogo de la Constitución Nacional”. Además, el creador de la cita teatral se identifica con el perfil del prócer tucumano. “El era dramaturgo y músico como yo” (durante la obra toca al piano una obra de la autoría de Alberdi). Y agrega un detalle que se refleja en la comedia musical: Alberdi escribía canciones y tocaba en las reuniones en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson.
“Era multifacético, además de sus dotes artísticas fue abogado, periodista, ensayista, llevó a nuestro país al reconocimiento del mundo; por si fuera poco –subraya el factótum de la obra-, en un personaje de semejante magnitud, no tuvo ambiciones políticas, ni buscó un cargo, el eje de su pensamiento era estructurar la nación”.
Por otra parte, Alberdi, el musical intenta sacar del bronce a los personajes, incursionando incluso en aspectos de la vida privada. Varios tramos están dedicados a los vínculos sentimentales del autor de Memoria Descriptiva de Tucumán, lo que despierta comentarios de los espectadores. “Tuvo varias parejas, pero nunca formalizó”, comenta el entrevistado. Así aparecen las mujeres que compartieron parte de la vida de Alberdi: Petrona Abadía (la que sería madre de su único hijo, Manuel, a quien pasados los años reconocería); el amorío en Montevideo con la chilena Lastenia Videla; el vínculo sentimental con una viuda, Ignacia Gómez de Cáneva, y el acercamiento con Angelina Daugé, el ama de llaves que lo acompañaría en Francia en los últimos tiempos de vida.
Es de destacar el nivel del elenco de actores-actrices- cantantes. “Somos todos amigos. Fueron alumnos míos o colegas”, afirma quien ideó el musical. Cuenta que empezó a pensar en el emprendimiento y a escribir el libreto hace un año y medio. “Armamos un elenco muy federal, heterogéneo incluso ideológicamente”, añade. Pablo está asombrado por la repercusión en el público. “En redes sociales la gente se pregunta por qué no hay un feriado por Alberdi, uno de los debates que generamos”, dice risueño en diálogo con LA GACETA Literaria.
Luego del paso por el Regina durante noviembre (martes 4 y 11, domingos 16 y 23 a las 20.30 horas) ya está confirmada una presentación de Alberdi, el musical el 7 de diciembre en Rosario, y confían extender el recorrido por el interior. “Nos encantaría ir a Tucumán, aunque no nos apuramos. Estamos seguros de que algún día vamos a llegar a la tierra de Alberdi”, concluye el entrevistado.
PERFIL
Pablo Flores Torres nació en San Juan, hace 34 años. Dramaturgo, actor, músico y director teatral, fue distinguido en los Premios Hugo, GEA, Siripo Cultura de Córdoba, la Cámara d diputados de Santa Fe y Argentores. Trabaja junto a Pepe Cibrián en Drácula: Resurrección.