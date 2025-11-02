Pablo Flores Torres: “Alberdi tendría que estar en el mismo panteón que San Martín y Belgrano”

Nativo de la provincia del autor del Facundo, Flores Torres se encandiló con Juan Bautista Alberdi. “Me crie con Sarmiento como uno de los grandes referentes de la patria, pero me conecté mucho con Alberdi porque no es una figura tan conocida pese a haber sido -entre muchas cosas- el ideólogo de la Constitución Nacional”. Además, el creador de la cita teatral se identifica con el perfil del prócer tucumano. “El era dramaturgo y músico como yo” (durante la obra toca al piano una obra de la autoría de Alberdi). Y agrega un detalle que se refleja en la comedia musical: Alberdi escribía canciones y tocaba en las reuniones en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson.