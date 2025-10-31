Atlético Tucumán e Independiente: una rivalidad moderna que nació de un reclamo y nunca dejó de arder

Lo que alguna vez fue un simple cruce entre un club del interior con uno de los grandes del país terminó convirtiéndose, con el paso de los años, en una rivalidad moderna del fútbol argentino. Atlético e Independiente volverán a verse las caras esta noche, desde las 20, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por una nueva fecha del Torneo Clausura. Pero detrás de los puntos y la tabla se esconde una historia cargada de tensiones, reclamos y partidos inolvidables.