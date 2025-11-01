Secciones
María Cash: la fiscalía pidió revertir el sobreseimiento del camionero acusado de su homicidio

El fiscal general Eduardo Villalba solicitó que se anule la resolución que benefició a Héctor Romero, el camionero imputado por el homicidio calificado por alevosía de la joven diseñadora desaparecida en 2011.

Hace 1 Hs

El fiscal general Eduardo Villalba, en representación de la Unidad Fiscal Salta, pidió ante la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones que se revoque el sobreseimiento dictado en mayo pasado a favor de Héctor Romero, el camionero imputado por el homicidio calificado por alevosía de María Cash, la joven diseñadora que permanece desaparecida desde julio de 2011.

Durante la audiencia oral, Villalba expuso una serie de argumentos que apuntan a anular la resolución que benefició al acusado y a reimpulsar la investigación para esclarecer el destino de la joven, que fue vista por última vez en la provincia de Salta.

El sobreseimiento de Romero se había resuelto tras un informe elaborado por la División de Análisis de Evidencia Digital Forense, la Subdirección de Forensía Digital de la División de Criminalística y Estudios Forenses de la Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Gendarmería Nacional Argentina, y un perito oficial de la Corte de Justicia de Salta, licenciado en Criminalística y Criminología.

Según esas conclusiones, “no existen pruebas suficientes, elementos objetivos ni evidencias que permitan vincular de manera fehaciente a Héctor Romero con los hechos imputados”.

Villalba solicitó además que la titular del Juzgado Federal N°2, Mariela Giménez, continúe al frente del expediente, aunque pidió que el trámite judicial sea remitido a otro juzgado.

Punto por punto: los fundamentos de la apelación del fiscal

1- Estado de la víctima

El fiscal remarcó que María Cash se encontraba vulnerable, desalineada y errática al momento de su desaparición, buscando ayuda sin éxito. Las imágenes captadas en el ex peaje Aunor la muestran “dispersa y desorientada”, un estado que habría facilitado que fuera víctima de un delito.

2- Testigo clave y falta de colaboración del acusado

Romero fue identificado gracias al testimonio de René “Tucho” Torres (ya fallecido), quien aseguró haberlo visto levantar a la joven en su camión. Villalba destacó la falta de colaboración del camionero, que nunca se presentó voluntariamente ante la Justicia, pese a ser la última persona que habría tenido contacto con Cash.

3- Incongruencias y presunto encubrimiento

El fiscal señaló “incongruencias graves” entre la declaración escrita de Romero y su video de indagatoria. También acusó a sus abogados, Carlos y Hugo Cuellar, de haber realizado “declaraciones falsas” para sostener una coartada que ubicaba a la joven en la Difunta Correa, desvirtuando la investigación hacia una hipótesis de trata de personas.

Además, el empresario Miguel Segura, empleador del camionero, fue apuntado por encubrimiento, al presentar documentación presuntamente irregular.

4- Escuchas “fulminantes”

Villalba resaltó el valor de intervenciones telefónicas clave, entre ellas una en la que Romero instruye a un testigo sobre qué declarar, otra donde su hermano comenta que “el quilombo está hecho hace 13 años”, y audios donde se lo señala directamente como responsable de “descuartizar a la mina”.

5- Hipótesis fiscal

De acuerdo con la reconstrucción de Villalba, Romero habría confundido a Cash con una trabajadora sexual, y tras recogerla en la ruta, se habría producido el ataque. Además, el fiscal cuestionó “fallas llamativas” en los peritajes realizados durante la investigación y pidió que se revisen las pericias digitales y de comunicaciones.

Un pedido para reactivar la causa

El fiscal Villalba insistió en que el sobreseimiento de Romero debe revocarse para permitir que la investigación avance “sin zonas oscuras ni contradicciones”, y que la justicia federal salteña retome el impulso de una causa que lleva más de 13 años sin respuestas.

El caso María Cash, que conmovió al país en 2011, continúa siendo uno de los misterios judiciales más persistentes de la última década. La familia de la joven espera que este nuevo impulso judicial permita finalmente conocer la verdad sobre lo ocurrido.

