María Cash: la fiscalía pidió revertir el sobreseimiento del camionero acusado de su homicidio

El sobreseimiento de Romero se había resuelto tras un informe elaborado por la División de Análisis de Evidencia Digital Forense, la Subdirección de Forensía Digital de la División de Criminalística y Estudios Forenses de la Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Gendarmería Nacional Argentina, y un perito oficial de la Corte de Justicia de Salta, licenciado en Criminalística y Criminología.