Los mejores influencers: quiénes fueron los ganadores de los Premios Ídolo

La noche de Halloween, el Tattersall del Hipódromo de San Isidro se llenó de grandes figuras de las redes sociales. Los principales representantes de cada plataforma y cada formato estuvieron presentes en la segunda edición que se hizo en Argentina de los Premios Ídolo, una ceremonia creada por la influencer española Dulceida que busca reconocer a los mejores creadores digitales.
En el proceso participaron tanto las audiencias como un jurado especializado. En la primera instancia, los seguidores de cada streamer e influencer pudieron nominar a sus favoritos para diferentes categorías. Entre los que recibieron más votos, un jurado de especialistas eligió al que merecía recibir el reconocimiento en cada categoría.
Ganadores de los Premios Ídolo 2025
Humor y entretenimiento
- Momi Giardina (ganadora)
- Martín Garabal
- Martín Dardik
- Lucho Mellera
- Pelao Khe
Ídolo musical
- La T y la M
- Yami Safdie
- Ángela Torres (ganadora)
- Emanero
Emprendimiento
- Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo (ganador)
- Almendra by Cande Molfese
- Diabla by Delfi Ferro
- Polenta by Nacho Elizalde
Actualidad
- Beltrán Briones (ganador)
- Ahorrando con Cami
- Mujer Financiera
- Mai Pistiner
- Lara López Calvo
Momento viral
- Conicet: Estrella de mar
- Pollo Álvarez con De Paul (ganador)
- Paren La Mano: Bailando Todos
- Alonso Spiderman
- Tapados De Laburo: Oreo Mortedor
- Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’
- Domi Faena le pone aceite de oliva al auto
- AYSA y Joaquín Levinton
- Spreen debutando en fútbol argentino
- Canción Diego Castro: La Totona
- BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox
Gastronomía
- Inutilísimas
- Las recetas de Simón (ganador)
- Paulina Cocina
- Gastón Soffritti
- Mon Petit Glouton
Canción más viral
- Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, Valentino Merlo
- En otra vida - Yami Safdie, Lasso
- Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama
- Favorita - Ángela Torres
- Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles (ganadora)
Streamer
- Luquita Rodríguez
- Coker
- Davoo Xeneize (ganador)
- Mernuel (Mernosketti)
Beauty
- Cande Copello
- Sofi “La Reini” Gonet
- Joaco Vázquez
- Tuli Acosta
- Dadatina (ganadora)
Podcast
- La fábrica podcast
- Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
- La fórmula podcast (Mili Hadad)
- Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
- Ferné con Grego (ganador)
Contenido creativo
- Fran Gómez
- Julieta Coria
- Juli Savioli (ganadora)
- Marti Benza
- Fermín Bo
Sports
- Juli Puente
- Lucas Ortega
- El Rufián
- Cata Guimarey
- Tomás Mazza (ganadora)
Lifestyle
- Michelle Masson (ganadora)
- Stephie Demner
- Zaira Nara
- Lizardo Ponce
- Santi Talledo
Ídolo al volante
- Dino Di Palma (ganador)
- Barcatini
- Aixa Franke
- Martín Gallego
Ídolo celebrity
- Evangelina Anderson
- Nico Vázquez
- Wanda Nara (ganadora)
- Paula Chaves
- Eugenia “China” Suárez
Health
- Laura Romano
- Soy mamá y pediatra
- Dr. La Rosa (ganador)
- Sofi Calvo
Ídolo futbolero
- Gastón Edul (ganador)
- Davo Xeneize
- Sofi Martínez
- Jero Freixas
- Pollo Álvarez
Moda
- Delfi Ferro
- Zuzu Coudeu
- Sofi “La Reini” Gonet (ganadora)
- Papryka
Youtuber
- Angie Velasco
- Matías Bottero (ganador)
- Ian Lucas
- Bri Domínguez
Ídolo revelación
- Cris Vanadía
- Juli Manzotti
- Marcos Giles (ganadora)
- Fede Popgold
- Mernuel (Mernosketti)
Viajes
- Pasaje en mano (ganadora)
- Tupi Saravia
- Drea León
- Modo Turista
Experiencias gastronómicas y/o culturales
- La chica del brunch (ganadora)
- Buenosaires.Ar
- Turista en Buenos Aires
- Buenos paladaires
Ciencia, cultura y tecnología
- Fer Carolei (ganadora)
- La Joya Agro
- Almendra Veiga
- Celeste Giardinelli
Tiktoker
- Mar Cosca
- Santi Ravier
- Juli Castro (ganadora)
- Mati Spano
- More Andrade
Streamer más viral
- Martín Cirio (ganador)
- Momo
- Davo Xeneize
- Mernuel (Mernosketti)
Ídolo emergente
- Agus García
- Titi Tcherkaski
- Tobi Juárez
- Facturita
- El gordo y el flako
- Daniela Clara
- Luchi Patrone
- Teo D’Elía (ganador)
- Agos Palazzolo
- Agustina Provenzani
Creador digital del año
- Mernosketti (Mernuel, Moski y Bauletti)