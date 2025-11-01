Los mejores influencers: quiénes fueron los ganadores de los Premios Ídolo

La noche de Halloween, el Tattersall del Hipódromo de San Isidro se llenó de grandes figuras de las redes sociales. Los principales representantes de cada plataforma y cada formato estuvieron presentes en la segunda edición que se hizo en Argentina de los Premios Ídolo, una ceremonia creada por la influencer española Dulceida que busca reconocer a los mejores creadores digitales.