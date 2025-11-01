Secciones
EspectáculosFamosos

Los mejores influencers: quiénes fueron los ganadores de los Premios Ídolo

Martín Cirio fue una de las grandes figuras de la noche y dedicó su premio a quienes aclamaron su desaparición temporal de las redes.

Los mejores influencers: quiénes fueron los ganadores de los Premios Ídolo
Hace 2 Hs

La noche de Halloween, el Tattersall del Hipódromo de San Isidro se llenó de grandes figuras de las redes sociales. Los principales representantes de cada plataforma y cada formato estuvieron presentes en la segunda edición que se hizo en Argentina de los Premios Ídolo, una ceremonia creada por la influencer española Dulceida que busca reconocer a los mejores creadores digitales.

Para ser influencer en China será necesario tener un título profesional

Para ser influencer en China será necesario tener un título profesional

En el proceso participaron tanto las audiencias como un jurado especializado. En la primera instancia, los seguidores de cada streamer e influencer pudieron nominar a sus favoritos para diferentes categorías. Entre los que recibieron más votos, un jurado de especialistas eligió al que merecía recibir el reconocimiento en cada categoría.

Ganadores de los Premios Ídolo 2025

Humor y entretenimiento

- Momi Giardina (ganadora)

- Martín Garabal

- Martín Dardik

- Lucho Mellera

- Pelao Khe

Ídolo musical

- La T y la M

- Yami Safdie

- Ángela Torres (ganadora)

- Emanero

Emprendimiento

- Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo (ganador)

- Almendra by Cande Molfese

- Diabla by Delfi Ferro

- Polenta by Nacho Elizalde

Actualidad

- Beltrán Briones (ganador)

- Ahorrando con Cami

- Mujer Financiera

- Mai Pistiner

- Lara López Calvo

Momento viral

- Conicet: Estrella de mar

- Pollo Álvarez con De Paul (ganador)

- Paren La Mano: Bailando Todos

- Alonso Spiderman

- Tapados De Laburo: Oreo Mortedor

- Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’

- Domi Faena le pone aceite de oliva al auto

- AYSA y Joaquín Levinton

- Spreen debutando en fútbol argentino

- Canción Diego Castro: La Totona

- BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox

Gastronomía

- Inutilísimas

- Las recetas de Simón (ganador)

- Paulina Cocina

- Gastón Soffritti

- Mon Petit Glouton

Canción más viral

- Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, Valentino Merlo

- En otra vida - Yami Safdie, Lasso

- Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama

- Favorita - Ángela Torres

- Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles (ganadora)

Streamer

- Luquita Rodríguez

- Coker

- Davoo Xeneize (ganador)

- Mernuel (Mernosketti)

Beauty

- Cande Copello

- Sofi “La Reini” Gonet

- Joaco Vázquez

- Tuli Acosta

- Dadatina (ganadora)

Podcast

- La fábrica podcast

- Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)

- La fórmula podcast (Mili Hadad)

- Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)

- Ferné con Grego (ganador)

Contenido creativo

- Fran Gómez

- Julieta Coria

- Juli Savioli (ganadora)

- Marti Benza

- Fermín Bo

Sports

- Juli Puente

- Lucas Ortega

- El Rufián

- Cata Guimarey

- Tomás Mazza (ganadora)

Lifestyle

- Michelle Masson (ganadora)

- Stephie Demner

- Zaira Nara

- Lizardo Ponce

- Santi Talledo

Ídolo al volante

- Dino Di Palma (ganador)

- Barcatini 

- Aixa Franke

- Martín Gallego

Ídolo celebrity

- Evangelina Anderson

- Nico Vázquez

- Wanda Nara (ganadora)

- Paula Chaves

- Eugenia “China” Suárez

Health

- Laura Romano

- Soy mamá y pediatra

- Dr. La Rosa (ganador)

- Sofi Calvo

Ídolo futbolero

- Gastón Edul (ganador)

- Davo Xeneize

- Sofi Martínez

- Jero Freixas

- Pollo Álvarez

Moda

- Delfi Ferro

- Zuzu Coudeu

- Sofi “La Reini” Gonet (ganadora)

- Papryka

Youtuber

- Angie Velasco

- Matías Bottero (ganador)

- Ian Lucas

- Bri Domínguez

Ídolo revelación

- Cris Vanadía

- Juli Manzotti

- Marcos Giles (ganadora)

- Fede Popgold

- Mernuel (Mernosketti)

Viajes

- Pasaje en mano (ganadora)

- Tupi Saravia 

- Drea León

- Modo Turista

Experiencias gastronómicas y/o culturales

- La chica del brunch (ganadora)

- Buenosaires.Ar

- Turista en Buenos Aires

- Buenos paladaires

Ciencia, cultura y tecnología

- Fer Carolei (ganadora)

- La Joya Agro

- Almendra Veiga

- Celeste Giardinelli

Tiktoker

- Mar Cosca

- Santi Ravier

- Juli Castro (ganadora)

- Mati Spano

- More Andrade

Streamer más viral

- Martín Cirio (ganador)

- Momo

- Davo Xeneize

- Mernuel (Mernosketti)

Ídolo emergente

- Agus García

- Titi Tcherkaski

- Tobi Juárez

- Facturita

- El gordo y el flako

- Daniela Clara

- Luchi Patrone

- Teo D’Elía (ganador)

- Agos Palazzolo

- Agustina Provenzani

Creador digital del año

- Mernosketti (Mernuel, Moski y Bauletti)

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
3

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
4

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa
5

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles
6

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Más Noticias
Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Piden a Macchiarola que vete el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena

Piden a Macchiarola que vete el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

Comentarios