¿Cómo se comporta una persona que padece un deterioro cognitivo?

El deterioro cognitivo es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo, alterando su capacidad para pensar, recordar y realizar actividades diarias. Este trastorno puede manifestarse de diversas maneras, desde lapsos de memoria ocasionales hasta dificultades más severas en la comunicación y el razonamiento.
Comprender cómo se comportan las personas con deterioro cognitivo es fundamental, tanto para el diagnóstico temprano como para brindar un apoyo adecuado a quienes lo padecen. A través de la observación de sus conductas, familiares y cuidadores pueden identificar cambios significativos que permitan una mejor adaptación y atención en su día a día.
La persona con deterioro cognitivo leve (DCL) suele darse cuenta de que su memoria o su capacidad de pensamiento, no es la misma que tiempo antes y que tampoco es lo habitual para alguien de su edad.
Según la concepción de la Alzheimer’s Association, esta condición provoca cambios cognitivos que “son lo suficientemente graves”, pero sin embargo, vale decir que los síntomas del DCL no son tan severos ni de tanta gravedad como los que se observan en trastornos de demencia, como la enfermedad de Alzheimer (EA).
Por esta razón, es clave aprender a detectar los cambios que pueden hacer sospechar de que algo no está bien. Un deterioro cognitivo leve puede variar en intensidad y presentación de acuerdo a la causa subyacente (como la demencia vascular).
¿Cómo se comporta una persona con deterioro cognitivo leve? 10 síntomas claves
Cuando el DCL avanza puede empeorar con el tiempo y llegar a ser irreversible, afectando de forma grave la calidad de vida y la independencia de la persona. Es mayor el riesgo de Alzheimer.
Estos son los síntomas más comunes que puede experimentar una persona con esta condición:
1. Cambios en el comportamiento y alteraciones del estado de ánimo, como depresión o irritabilidad sin motivo aparente.
2. Pérdida de orientación en lugares conocidos.
3. Dificultades para llevar a cabo tareas que implican varios pasos o requieren planificación, como gestionar las finanzas o resolver problemas del día a día.
4. Complicaciones al buscar las palabras adecuadas en una conversación, errores en la construcción de oraciones, entre otros.
5. Problemas para calcular distancias, identificar objetos habituales o interpretar imágenes y mapas.
6. Descuidos en la higiene personal.
7. Pérdida de habilidades motoras.
8. Problemas para mantener la atención y concentración en una tarea.
9. Dificultades para tomar decisiones correctas y falta de percepción sobre riesgos o situaciones potencialmente peligrosas.
10. Problemas de memoria.