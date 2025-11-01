Qué ocurre en tu cuerpo cuando no desayunás a diario, según los expertos

Estudios han revelado que quienes desayunan tienden a presentar una salud más optima, con menores probabilidades de padecer sobrepeso u obesidad, así como un bajo riesgo de enfermedades crónicas. Según la nutricionista Isabel Errandonea, “hay evidencia cada vez más contundente en relación a la importancia de tomar desayuno. En general, la gente (ya sea niños o adultos) que no icorporan el desayuno, presentan más factores de riesgo para su salud como peores hábitos alimenticios, más picoteos, sobrepeso u obesidad, sedentarismo, colesterol elevado, cambios en los niveles de azúcar en la sangre e incluso alteraciones de la regulación del apetito”.