Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

El clima invita a disfrutar de salidas y actividades al aire libre.

Hace 1 Hs

Desde la mañana, el sol acompañará cada paso en San Miguel de Tucumán, con temperaturas que arrancan en unos agradables 18° y escalarán hasta los 28° por la tarde.

Ya entrado el atardecer, la temperatura comenzará a bajar gradualmente: para las 18 se espera que el termómetro marque 26° y hacia las 20, que descienda a unos 23°.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, podrían caer alguno chaparrones durante la tarde, aunque las probabilidades son bajas. De esta manera, el ambiente se presenta ideal para dar un paseo, descansar y realizar actividades al aire libre.

