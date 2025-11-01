Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Desde la mañana, el sol acompañará cada paso en San Miguel de Tucumán, con temperaturas que arrancan en unos agradables 18° y escalarán hasta los 28° por la tarde.
Ya entrado el atardecer, la temperatura comenzará a bajar gradualmente: para las 18 se espera que el termómetro marque 26° y hacia las 20, que descienda a unos 23°.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, podrían caer alguno chaparrones durante la tarde, aunque las probabilidades son bajas. De esta manera, el ambiente se presenta ideal para dar un paseo, descansar y realizar actividades al aire libre.