Septiembre, un mes de cobertura cambiaria

En septiembre, la compra de divisas totalizó los U$S 7.759 millones, entre los que se cuentan 1.800.000 personas que adquirieron U$S 5.080 millones, mientras que el resto fueron adquiridos por operaciones con bonos. En los primeros nueve meses del año, las compras del sector privado no financiero sumaron U$S 30.415 millones, el mayor valor desde 2020, de acuerdo con el reporte difundido por el Banco Central.