Septiembre, un mes de cobertura cambiaria

En septiembre, la compra de divisas totalizó los U$S 7.759 millones, entre los que se cuentan 1.800.000 personas que adquirieron U$S 5.080 millones, mientras que el resto fueron adquiridos por operaciones con bonos. En los primeros nueve meses del año, las compras del sector privado no financiero sumaron U$S 30.415 millones, el mayor valor desde 2020, de acuerdo con el reporte difundido por el Banco Central.
Por su parte, las ventas de dólares de particulares y empresas sumaron U$S 6.451 millones. Así, hubo un “déficit” de U$S 23.964 millones, de acuerdo a las cifras del Balance Cambiario del Central.
Buena parte de la compra de dólares se destinó a depósitos del sector privado crecieron, que subieron U$S 1.540 millones y finalizaron septiembre con un saldo de U$S 33.846 millones.
Elecciones bonaerenses
En septiembre, un mes en el que el Gobierno nacional perdió las elecciones bonaerenses, U$$ 952 millones fueron por la salida de dólares por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales).
Los gastos con tarjetas insumieron U$S 678 millones, otros U$S 168 millones a servicios de transporte de pasajeros y U$S 106 millones a giros al exterior de operadores turísticos. “Dentro de los gastos por tarjetas se estima que los pagos por bienes despachados mediante servicios postales ascienden a U$S 102 millones, los que no estarían directamente asociados a viajes”, indicó el BCRA.