Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

"No es que no hicimos nada, lo intentamos": la CD de San Martín formalizó de manera verbal su salida

En la Asamblea se aprobaron todos los puntos del orden del día y se leyó el balance. Rubén Moisello anunció que la directiva renunciará el 3 de noviembre.

TODOS PRESENTES. La comisión directiva anunció que dará un paso al costado debido a las críticas del hincha. TODOS PRESENTES. La comisión directiva anunció que dará un paso al costado debido a las críticas del hincha. Foto CASM.
Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas 31 Octubre 2025
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Primera NacionalOscar MirkinRubén MoiselloSan MartínAugusto Rodríguez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción
1

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida
2

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles
3

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
4

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

La 301: el camino que conduce al Tucumán de todas las tragedias posibles
5

La 301: el camino que conduce al Tucumán de todas las tragedias posibles

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”
6

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Más Noticias
“Trabajé toda mi vida para esto”: la historia de Luciana Corzo, la tucumana que cumplió su sueño en Las Vegas

“Trabajé toda mi vida para esto”: la historia de Luciana Corzo, la tucumana que cumplió su sueño en Las Vegas

Un jugador de San Martín de Tucumán demandó a Cobresal ante la FIFA: el club chileno podría sufrir duras sanciones

Un jugador de San Martín de Tucumán demandó a Cobresal ante la FIFA: el club chileno podría sufrir duras sanciones

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

La 301: el camino que conduce al Tucumán de todas las tragedias posibles

La 301: el camino que conduce al Tucumán de todas las tragedias posibles

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

Comentarios