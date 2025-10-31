Secciones
Seguridad

Un hombre resultó gravemente herido tras una discusión con su pareja

El hecho ocurrió esta mañana en una vivienda de la zona sur de la capital. La víctima recibió una herida de arma blanca y se encuentra en estado crítico. Interviene la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale.

31 Octubre 2025

El Ministerio Fiscal investiga un hecho ocurrido durante la mañana de este viernes, en el que un hombre de 26 años resultó gravemente herido con un arma blanca en el marco de una discusión con su pareja.

El episodio tuvo lugar en un domicilio ubicado en pasaje Lamadrid al 900, a la altura de Jujuy al 3300, en la zona sur de San Miguel de Tucumán.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, en circunstancias que aún se tratan de establecer, la pareja mantuvo una discusión que derivó en un forcejeo, momento en el cual el hombre habría recibido una puñalada en la zona de la ingle, lo que le provocó una importante pérdida de sangre.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Padilla, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece en estado crítico.

Por disposición del fiscal Carlos Sale, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, se dispuso el secuestro del arma blanca utilizada (un cuchillo tipo sierrita) y se ordenaron diversas medidas investigativas, entre ellas la toma de declaraciones a familiares y vecinos, además de la recolección de muestras en la escena.

Por el momento, la mujer no se encuentra aprehendida, mientras se continúa con la recepción de testimonios y el análisis de los elementos secuestrados.

