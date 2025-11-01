Última proyección gratuita de “22 veces Paola Tacacho”

Construcción colectiva

“Desde el inicio, el proyecto se pensó como una construcción colectiva, nacida del trabajo entre familiares, compañeras y realizadores que apostaron a narrar con respeto, sensibilidad y compromiso político. Durante el proceso de realización, el equipo técnico viajó entre Salta y Tucumán, filmando entrevistas, registros de archivo y escenas que dan cuenta de la trama social y judicial del caso. Se muestra la vida de Paola a través de las voces de quienes la amaron, y a la vez expone la violencia institucional y patriarcal que la dejó sin protección”, se anticipa.