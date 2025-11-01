Última proyección gratuita de “22 veces Paola Tacacho”

“Paola no va a volver, pero su historia puede ayudar a que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Este documental es una manera de mantener viva su voz y transformar el dolor en lucha”, afirma su madre, Mariela Tacacho.
Se refiere a “22 veces Paola Tacacho”, la película dirigida por Paula Scarzo que se proyectará nuevamente hoy a las 20 en el cine Atlas de Monteagudo 250, con entrada gratis. Será la última función en sala del filme guionado por la directora, Lucía Palenzuela y Milagro Mariona, a partir de una idea y con el apoyo de la familia de la víctima. Luego se presentará en espacios públicos y educativos para concientizar sobre la violencia contra las mujeres.
El jueves se cumplieron cinco años del femicidio de la joven docente asesinada por Mauricio Parada Parejas, quien luego se suicidó. El documental recupera la historia de Paola, y la lucha de su familia y organizaciones de mujeres que lograron la destitución del juez Francisco Pisa por no actuar con perspectiva de género pese a las numerosas denuncias (22 en total) que recibió contra el agresor y la visibilización de su causa.
Construcción colectiva
“Desde el inicio, el proyecto se pensó como una construcción colectiva, nacida del trabajo entre familiares, compañeras y realizadores que apostaron a narrar con respeto, sensibilidad y compromiso político. Durante el proceso de realización, el equipo técnico viajó entre Salta y Tucumán, filmando entrevistas, registros de archivo y escenas que dan cuenta de la trama social y judicial del caso. Se muestra la vida de Paola a través de las voces de quienes la amaron, y a la vez expone la violencia institucional y patriarcal que la dejó sin protección”, se anticipa.
“Este documental es una forma de seguir pidiendo justicia, pero también de construir otros sentidos de justicia: los que nacen de la memoria, la palabra y la lucha compartida”, expresa Mariona, periodista y activista que condujo la investigación.
“La historia de Paola no es solo una tragedia individual: es la muestra de cómo el sistema sigue sin escuchar a las mujeres. Pero también es la prueba de que cuando nos organizamos, podemos transformar el dolor en memoria y justicia”, agrega Laura Sánchez.