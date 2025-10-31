Banda del Río Salí: un hombre acusado de robo agravado continuará detenido

La Justicia autorizó la prórroga de la detención de un hombre acusado de cometer un robo a mano armada en Banda del Río Salí, en el marco de una investigación que sigue en curso.
La Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos II, a cargo de Susana Cordisco, está a cargo del caso. En la audiencia donde se solicitó la extensión de la prisión preventiva, la Fiscalía estuvo representada por la auxiliar de fiscal Florencia Cocimano.
El pedido de la Fiscalía se centró en un sujeto identificado como “Brian”, acusado del delito de robo doblemente agravado por cometerse en poblado y en banda y con arma de fuego. La medida de detención se extendió por un mes más.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 20, cuando una pareja se encontraba con su hijo de siete meses en la galería de su domicilio en Luis Dodes al 400, barrio La Milagrosa, Banda del Río Salí. En ese momento, “Brian” y otros sujetos armados los abordaron.
El denunciante relató que, ante la amenaza, intentó huir, pero los agresores lo tomaron del cuello y lo obligaron a ingresar al domicilio, donde lo golpearon con la culata de sus armas mientras exigían el dinero.
Posteriormente, los imputados se llevaron una garrafa de 10 kilogramos, un televisor Smart de 32 pulgadas y unos $600.000 en efectivo, para luego fugarse del lugar con los bienes sustraídos.