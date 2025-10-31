Banda del Río Salí: un hombre acusado de robo agravado continuará detenido

Según la acusación, el hecho ocurrió el 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 20, cuando una pareja se encontraba con su hijo de siete meses en la galería de su domicilio en Luis Dodes al 400, barrio La Milagrosa, Banda del Río Salí. En ese momento, “Brian” y otros sujetos armados los abordaron.